Lamar Jackson não consegue esconder sua decepção após tropeçar contra o Chiefs

BALTIMORE – Lamar Jackson descreveu repetidamente sua mentalidade para a temporada de 2023 da NFL como “PresoInfelizmente para o melhor jogador da liga, ele ainda terá a imortalidade no Super Bowl negada – pelo menos por mais um ano.

Jackson teve uma de suas atuações mais jovens no maior jogo do ano O Baltimore Ravens rendeu-se por 17 a 10 para o Kansas City Chiefs no jogo do Campeonato AFC no domingo no M&T Bank Stadium.

“Sem desculpas”, disse Jackson depois, com terra e grama ainda grudadas em seu corpo durante sua entrevista coletiva pós-jogo.

No entanto, ele tem sido bastante transparente sobre a decepção de não ter conseguido atingir seu objetivo de longa data de ganhar o Troféu Lombardi, algo que os Ravens não faziam há 11 anos.

“Estou furioso com a derrota”, disse Jackson, que ingressou no clube como escolhido no primeiro turno em 2018.

“Estávamos a um jogo do Super Bowl. Estávamos esperando todo esse tempo, todos esses momentos por uma oportunidade como essa, e não conseguimos fazer isso acontecer.”

Tão surpreendente.

Jackson correu para 54 jardas, o recorde do time, mas Baltimore só conseguiu 81 jardas no solo – o menor total da temporada e cerca de metade de sua produção normal. Pior ainda, Jackson estava sob fogo constante da blitz de Kansas City enquanto tentava passar – ele foi demitido quatro vezes, despido uma vez e interceptou um arremesso destinado ao tight end Isaiah Possivelmente, que foi coberto por três Chiefs na end zone.

“Ele é um grande jogador. Todo o plano de jogo e todo o foco estão nele e em pará-lo primeiro”, disse o meio-campista do Chiefs, Drew Tranquil, sobre Jackson.

“Ele fez algumas grandes jogadas, ele terá algumas grandes jogadas. Ele é um grande jogador e um jogador do calibre de MVP. Achei que rebatidas por rebatidas, 15 entradas, luta de peso pesado – pensei que tiramos o melhor deles esta noite.”

Jackson passou para 272 jardas (muitas calorias vazias no final do jogo) e acertou o recebedor novato Zay Flowers em um touchdown de 30 jardas no primeiro quarto. Mas então Kansas City reprimiu e transformou os Ravens em um time unidimensional e sujeito a erros. Deixando de lado as reviravoltas de Jackson, Flowers se atrapalhou logo antes de quebrar para o que teria sido um touchdown crucial no quarto período, que provavelmente teria reduzido a vantagem de Kansas City para três pontos.

“Só precisamos colocar pontos no quadro”, disse Jackson. “A questão agora é essa: não há nada que possamos fazer melhor para nos prepararmos para o jogo.

“Se tivéssemos colocado pontos no quadro… estaríamos falando de outra coisa agora.”

No entanto, apesar de todas as decisões que os árbitros não tomaram, dos erros cometidos por seus companheiros de equipe ou do plano de jogo geralmente limpo e eficiente implementado pelo atual campeão Chiefs, Jackson – inconstante como é – não será capaz de escapar da crescente narrativa de que ele Ele não pode ganhar o jackpot.

“Honestamente, o que mais me dói é que eu queria receber o crédito que ele merecia”, disse o linebacker do Ravens, Patrick Quinn, referindo-se ao quarterback. “É um esporte coletivo, é um esforço de equipe, mas esse cara era o cara principal para quem eu jogava, honestamente.

“Ele recebe muitas coisas que não merece. Esta foi a chance dele de poder riscar algumas dessas coisas e passar para a próxima. É por isso que dói, porque você quer ver pessoas assim, companheiros de equipe que você ama e com quem se preocupa, conseguem o que deveriam. “Eles conseguiram, e isso não aconteceu hoje.”

O centro de Baltimore, Tyler Linderbaum, acrescentou: “Lamar, ele nos ajudou. Ele é nosso líder e definitivamente queríamos fazer isso por ele. Mas não fizemos isso.”

Uma semana depois de seu primeiro desempenho verdadeiramente brilhante na pós-temporada, na goleada de 34 a 10 sobre o Houston Texans, o recorde de Jackson nos playoffs agora é de 2 a 4. No entanto, esta temporada também foi um passo na direção certa, já que Baltimore chegou à rodada do título pela primeira vez com Jackson, que completou 27 anos no início deste mês. Mesmo não tendo comparecido no domingo, ele se desenvolveu como passador e amadureceu como líder.

Mas este não era o seu momento.

E se há alguém que percebe que a grandeza do campeonato pode demorar a chegar, é o companheiro de equipe de Jackson, Odell Beckham Jr.

“Um jogador como Lamar, daqui a trinta anos – quando falarmos sobre Lamar Jackson jogando – e todos se lembrarão que há certos momentos que definem… sua carreira. E esse é apenas um”, disse OBJ.

“Todas as grandes pessoas passaram por momentos difíceis e não acho que isso o impedirá de alcançar seu objetivo final.”

Siga Nate Davis do USA TODAY Sports no X, antigo Twitter @ByNateDavis.