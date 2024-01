Rangers Trade Targets, All-Star Break Edition – A ausência de Filip Chytil muda o foco no prazo

Esta semana marca o início da temporada de prazos comerciais, faltando menos de seis semanas para o prazo final de 8 de março. Juntamente com o declínio do Rangers para a mediocridade nos últimos meses, onde chegaram a 12-12-2 nos últimos 26 jogos após o início quente de 18-4-1, já houve muita urgência para o GM Chris Drury para tentar atualizar seu elenco, principalmente no Forward.

Então chegou sexta-feira. Em sua segunda vez no gelo, quase dois meses depois de sofrer uma concussão, Filip Chytil teve que ser ajudado a chegar ao vestiário do Garden depois de sofrer um vazamento durante uma patinação matinal de três homens. O esperado anúncio veio no domingo de que Chytil será suspenso pelo restante da temporada 2023-24, incluindo a pós-temporada, um desenvolvimento chocante para o jogador de 24 anos.

Portanto, Drury deve agora seguir em frente com o objetivo de encontrar uma posição, e isso talvez seja uma prioridade maior do que encontrar um atacante do lado direito dos nove primeiros pelo terceiro dia consecutivo. Frank Vatrano e Andrew Cobb tiveram grandes sucessos na temporada 2021-2022; Vladimir Tarasenko e Patrick Kane foram uma mistura no ano passado.

Os Rangers receberão o limite de US$ 4,44 milhões de Chytil na reserva de feridos de longo prazo, que é a única fresta de esperança em toda esta situação. Isto certamente aumenta as opções disponíveis para Drury, talvez até ao ponto de poder ter dois atacantes se ambos estiverem quebrados.

Tínhamos alguns desses mesmos nomes em nossa lista inicial do mês passado, mas há mais nomes para ficar de olho agora.

Centros

Adam Henrique, Patos: Faz sentido ser um pivô número 3 muito capaz e que ainda pode produzir, como mostrou com dois gols contra o Rangers em Anaheim no fim de semana passado. Ele não tornará os Rangers obviamente mais rápidos, mas joga um jogo versátil e não pareceria deslocado entre Will Coyle e Kaapo Kakko, dando aos Rangers uma perigosa terceira linha. Os Ducks parecem dispostos a consumir parte de seu limite máximo de US$ 5,825 milhões, o que significa que o grupo de compradores pode ser grande. Ele não merece ser escolhido no primeiro turno, mas pode valer a pena desistir da chance no segundo turno para que isso aconteça.

Elias Lindholm, Chamas: Se Drury é a favor – e como salientou um executivo da Conferência Leste no início desta semana – “por que não apostam tudo quando o Leste está totalmente aberto?” – Talvez valha a pena pagar um preço alto por Lindholm. Um UFA pendente está muito fora do alcance do Rangers em termos de contrato, então este seria um contrato rigoroso e caro no momento, visto que outras equipes podem querer contratar Lindholm depois de negociar por ele. Um primeiro round certamente faz parte de qualquer pedido de Calgary, mas Lindholm daria aos Rangers grande profundidade no centro.

Jack Roslovic, Jaquetas Azuis: Ele tem um grande apelo para o Rangers, visto que o jogador de 27 anos joga como meio-campista e ponta direita e oferece alguns gols para se encaixar em um perfil decente na terceira linha. Ele também é um UFA pendente que pode não quebrar o banco depois desta temporada e certamente não custaria mais do que o segundo turno agora.

Sean Monahan, Canadiens: Ele se encaixa perfeitamente no molde de Henrique, mas pessoas familiarizadas com a situação vêm dizendo há semanas o que Elliott Friedman relatou na noite de sábado: Não há amor perdido entre o ex-gerente geral do Rangers, Jeff Gorton, agora o principal executivo de Montreal, e Drury. Há também a questão de Gorton contratar dois funcionários de longa data do Rangers que foram demitidos por Drury há muito tempo, o diretor de olheiros Nick Bobroff e o técnico médico Jim Ramsey. Uma pessoa que fala regularmente com os Canadiens disse que a diretoria de Montreal acredita há algum tempo que não há chance de Drury sequer entrar em contato com o GM Kent Hughes dos Canadiens. Isso pode mudar, mas há indícios de que ambos os lados estão olhando para outro lugar.

Alexander Weinberg, Kraken: Outro comentarista da UFA que não oferece o mesmo tipo de jogo versátil que Henrique, mas vai ajudar o Rangers. O custo pode não ser muito alto, embora pareça que Seattle ainda não esteja convencida de vendê-los.

Yanni Jordi, Kraken: Isso exigirá um pouco de criatividade, visto que Gourde terá outra temporada de US$ 5,16 milhões depois disso. Portanto, os Rangers terão que enviar o contrato para o outro lado – aqueles que clamam pela saída de Barclay Goodreau, tomem nota – bem como alguns bens para fazer isso funcionar. Um tiro no escuro, mas Gord tem a combinação certa para ser um sólido terceiro round para os Rangers.

Kevin Hayes, Blues: Bem-vindo de volta, velho amigo? Hayes era um guarda popular e terá cinco prazos novamente depois de ser negociado com os Jets para uma escolha no primeiro turno. As principais questões aqui são que os Blues estão avançando nos playoffs e que Hayes ainda tem dois anos para atingir o limite máximo de $ 3,57 milhões. Se os Blues conseguirem reter algum salário, isso poderá funcionar e dar aos Rangers um terceiro ou quarto centro altamente capaz por um tempo.

Morgan Frost, Folhetos: Há uma opção um pouco diferente aqui, já que Frost, a 27ª escolha no draft de 2017, tem muito talento, mas não é um grande fã do técnico dos Flyers, John Tortorella. Os Rangers precisam ficar mais jovens no meio-campo em algum momento, mesmo que Chytil possa retornar no futuro. Frost certamente lhes custará caro na primeira vez, mas controlará os custos nos próximos dois anos após este ano.

asas

Vladimir Tarasenko, Senadores: Ottawa terá que manter o salário no limite de US$ 5 milhões atingido por Tarasenko para que isso funcione, especialmente em conjunto com outra mudança de cargo, mas uma reunião faz sentido. Tarasenko foi uma adição sólida ao ala Mika Zibanejad na temporada passada e estará motivado para ganhar um contrato mais longo com uma boa primavera e playoffs. Enquanto não houver outra troca por um lateral direito atrás dele desta vez, Tarasenko pode ser a resposta para seus problemas no lado direito mais uma vez.

Jordan Eberle, Kraken: Talvez Drury possa preencher as duas principais posições de atacante em um único negócio, adicionando Eberle, que continua entre os seis primeiros, a uma das posições acima. Entre a multidão de atacantes em espera da UFA, o Rangers poderia se sair muito pior do que Eberle, que teve duas grandes partidas nos playoffs com os Islanders não muito tempo atrás.

Antonio Duclair, Tubarões: Ignore as métricas feias, já que tudo o que San Jose faz em termos de dados nesta temporada é colorido em vermelho escuro em todos os gráficos. Duclair ainda tem uma velocidade vertiginosa e um jogo mais completo de quando era adolescente, lutando pelo tempo no gelo como armador. Também não custará muito.

Alexander Barabanov, Tubarões: Esse é o tipo de terceira linha motorizada que os Rangers parecem não ter. Ele também tem um toque de pontuação. Ele será um daqueles caras negociados no prazo que acaba fazendo a diferença em algum lugar.

Jason Zucker, Coiotes: O Arizona ainda está nos playoffs da Conferência Oeste, então este pode finalmente ser o ano em que os Coyotes não se esgotarão. Por outro lado… Zucker ainda é produtivo e gosta de sujar o nariz, duas qualidades que os Rangers poderiam usar.

Frank Vatrano, Patos: Ele está indo para o All-Star Game, e os Ducks não têm muito talento, então movê-lo parece uma possibilidade remota. Ele trabalhou bem com Chris Kreider e Zibanejad há alguns anos, então vale a pena pelo menos uma ligação de Drury.

Brooke McGinn, Patos: Um cara que marcou gols importantes em Carolina e Pittsburgh e não fez nada em Anaheim. Ele tem mais um ano com US$ 2,75 milhões, então esta seria uma das adições baratas que os Rangers poderiam oferecer em termos de ativos, mas provavelmente não é um cara com quem você deseja se comprometer por mais uma temporada.

Patrick Kane, Asas Vermelhas: Estou brincando.

(Foto de Frank Vatrano (77) e Adam Henrique (14): Andrew Mordzinski/Icon Sportswire via Getty Images)