Lakers quase demitiu Frank Vogel depois de perder explosão enquanto o treinador ainda estava preso em uma berlinda, relata

Frank Vogel esteve na berlinda durante a decepcionante temporada 2021-22 em Los Angeles LakersMas as coisas ficaram mais difíceis ultimamente. de acordo com Bill Oram, jogador atlético, Sam AmecVogel é avaliado jogo a jogo. Eles relataram que ele “evitou com dificuldade” atirar depois que os Lakers foram destruídos por 133 a 96 pelo Denver Nuggets No sábado, o Lakers havia perdido de forma semelhante ao Utah Jazz Na segunda-feira, fontes pensaram que poderia ser o último jogo de Vogel com o Lakers.

Apesar do retorno de 10 pontos do Lakers no segundo tempo, Vogel ainda está treinando muito para seu trabalho, de acordo com o Athletic. O Lakers foi decepcionante por 22-22 em 44 jogos, e a ex-defesa número 1 caiu para 18º nesta temporada devido a uma série de lesões e uma mudança de elenco. Para uma equipa com ambição no campeonato, estes resultados são simplesmente inaceitáveis.

Mas a segurança no emprego de Vogel tem sido ruim desde a pré-temporada. Quando ele foi contratado inicialmente como treinador do Lakers em 2019, ele só conseguiu um contrato de três anos, um contrato incomumente curto para qualquer treinador, sem mencionar o que ganhou quando conseguiu um emprego no Lakers. Apesar de ter vencido o campeonato em 2020, seu contrato foi prorrogado apenas por um ano na temporada de 2021, indicando que a equipe queria manter a flexibilidade caso sua reforma de elenco não conseguisse produzir outro título.

Fontes disseram ao The Athletic que o ex-atacante do Lakers e atual CEO Kurt Rampes, uma voz influente na organização sem sequer ter o título ou poderes de gerente geral, deixou claro para a equipe no início da temporada que seus empregos não eram seguros. Ex-líder de equipe Charme Johnson também expressou publicamente seu descontentamento após a derrota do Denver com um tweet contundente que dizia: “Depois de ser surpreendido pelo Nuggets por 133-96, nós, como fãs do Lakers, podemos aceitar superar, mas merecemos mais do que falta de esforço e nenhum senso de urgência. Dona Jenny Boss, você merece coisa melhor.” . Embora Johnson não trabalhe mais tecnicamente na recepção do Lakers, ele tem uma amizade de décadas com Boss e era extremamente próximo de seu falecido pai, Jerry Boss.

Vogel tem a chance de aumentar um pouco seu estoque nos próximos dois jogos porque, ironicamente, ele estará treinando contra dois de seus ex-empregadores. Vai receber os Lakers Indiana Pacers Terça-feira antes do início de uma corrida selvagem de cinco jogos contra o Orlando Magic na sexta-feira. Esses dois jogos podem ser vencidos, mas os Lakers enfrentam partidas difíceis contra calorE Redes E 76ers. Sua programação como um todo na segunda metade da temporada é a mais difícil restante na liga. Se Vogel precisasse vencer para manter seu emprego, seu negócio iria à falência.