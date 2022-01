Emma Raducano vence Sloane Stephens no Aberto da Austrália

MELBOURNE, Austrália – Emma Radocano não perdeu tempo em anunciar sua presença em sua primeira partida de Grand Slam desde sua impressionante campanha para o título do US Open no ano passado.

Depois de acertar um vencedor com um forehand ultrapassando Sloane Stephens – o campeão do US Open de 2017 – Radocano gritou alto “Vamos”, marcando seu primeiro ponto na luta.

A partir daí, Raducanu decolou e correu pelo primeiro set em 17 minutos, perdendo apenas quatro pontos. Embora Stevens tenha encontrado uma posição no segundo set e tenha conseguido alongar os ralis com a velocidade de seu pé e contra-ataques, Raducanu recuperou o controle no quadro final para fechar a partida por 6-0, 2-6, 6-1 na noite de terça-feira. Praça Margaret Court.