Australian Open: Tennis Australia diz que lamenta profundamente o impacto que a saga de Novak Djokovic teve nos jogadores

Djokovic retornou à capital sérvia Belgrado na segunda-feira após seu retorno banir Da Austrália, as esperanças do tenista número 1 do mundo de jogar o Aberto da Austrália terminaram.

O não vacinado Djokovic foi deportado depois de perder o recurso judicial contra a decisão do governo australiano de revogar seu visto por motivos de ordem e saúde pública.

“Gostaríamos de deixar claro desde o início que respeitamos a decisão do ministro da Imigração e as conclusões do Tribunal Federal Australiano no fim de semana”, disse um comunicado da Tennis Australia, que não identificou Djokovic.

“A Tennis Australia tem trabalhado em estreita colaboração com os governos federal e vitoriano no ano passado para trazer o Aberto da Austrália para um tênis seguro para jogadores, funcionários e fãs.

“O embarque em um grande evento esportivo internacional durante uma pandemia global que continua evoluindo e desafiando a todos nós é algo que exige muito de todos os stakeholders.” lições para aprender De acordo com as leis australianas atuais, todas as chegadas internacionais devem ser vacinadas contra o Covid-19, a menos que tenham uma isenção médica. Djokovic disse que tinha a impressão de que poderia entrar porque duas equipes independentes ligadas ao Tennis Australia e ao governo do estado de Victoria lhe concederam uma isenção alegando que ele teve Covid-19 em dezembro. O governo federal argumentou, sob suas regras, que a infecção anterior por Covid-19 não é um motivo válido para a isenção. O Aberto da Austrália começou na segunda-feira, mas o dia da mídia do torneio no sábado dominou Pergunte aos jogadores Sobre Djokovic “Como família de tênis australiana, reconhecemos que os eventos recentes foram uma grande distração para todos e lamentamos profundamente o impacto que isso tem em todos os jogadores”, acrescentou o comunicado da Tennis Australia. READ A explosão de Michael Conforto ajuda a evitar o desastre do Mets contra os cidadãos “Sempre há lições a serem aprendidas, e revisaremos todos os aspectos de nossa preparação e execução para informar nosso planejamento – como fazemos todos os anos. Esse processo sempre começa assim que o campeão do Aberto da Austrália levanta suas taças”. Se Djokovic tivesse jogado e vencido o Aberto da Austrália este ano, ele teria estabelecido um recorde para o título de um Grand Slam masculino. “Nós, como os jogadores e todos os fãs de tênis aqui e ao redor do mundo, estamos interessados ​​em que o foco agora seja o jogo pelo qual todos somos apaixonados”, continuou o comunicado da Australian Tennis. “Estamos ansiosos para duas semanas maravilhosas de tênis no futuro.” O Aberto da Austrália termina em 31 de janeiro.

