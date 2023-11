LA Galaxy Academy Sub-14 viaja a Portugal para disputar a Porto International Cup 2023

Los Angeles – Os Sub-14 da LA Galaxy Academy viajam para Portugal para disputar a Portimão International Cup 2023, de 3 a 5 de novembro.

Os sub-14 da LA Galaxy Academy foram sorteados no Grupo A ao lado de Liverpool FC (Inglaterra), Portimonense SC (Portugal), Brøndby IF (Dinamarca), SBV Excelsior Rotterdam (Holanda), FC Nõmme United (Estônia) e Progress Cantera (Estônia) . Holanda). Os sub-14 da LA Galaxy Academy enfrentam FC Nõmme United, Progress Cantera e Brøndby IF na fase de grupos na sexta-feira, 3 de novembro. No dia seguinte, sábado, 4 de novembro, a equipa sub-14 do Galaxy defronta Liverpool, SBV Excelsior Rotterdam e Portimonense SC.

Em 11 jogos disputados durante a campanha 2023 da MLS NEXT, a LA Galaxy Academy Sub-14 tem um recorde de 11-0-0. Pela primeira vez na história do programa, os sub-14 da LA Galaxy Academy estão matriculados no programa escolar da LA Galaxy Academy e a equipe treina em tempo integral de segunda a sexta-feira.

“Desde que adicionamos nosso programa da Academia Sub-14 à nossa escola, vimos crescimento não apenas em campo, mas também com maturidade fora do campo em um curto período de tempo”, disse Mike Munoz, diretor de métodos e desenvolvimento. “Sentimos a oportunidade de realmente atualizar os nossos jovens ao fazerem parte do nosso programa a tempo inteiro e esperamos continuar o seu desenvolvimento contra as principais competições europeias.

Para mais informações sobre a Portimão International Cup e o calendário completo de jogos, Clique aqui. Para mais informações sobre a LA Galaxy Academy, clique aqui.

