Kyrie Irving, do Nets, deve jogar contra o Grizzlies no domingo: fontes

Brooklyn Networks Estrela Kyrie Irving Ele deve ser liberado para jogar no domingo contra Memphis Grizzlies no Barclays Center, no Brooklyn, disseram fontes da liga familiarizadas com a situação O atleta. Aqui está o que você precisa saber:

Irving perderá seu oitavo jogo consecutivo na noite de quinta-feira contra Portland Enquanto Serve como um comentário da equipe Postar um link para um filme contendo material anti-semita em 27 de outubro.

Fontes próximas aos Nets e à liga dizem que ambos os lados estão satisfeitos com o que Irving fez ao longo do processo, especialmente devido ao número de líderes comunitários que ele conheceu.

Uma fonte, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar sobre o assunto, disse que Irving escolheu “ir além do que foi pedido a ele”.

Irving, sete vezes armador All-Star com média de 26,9 pontos, 5,1 rebotes e 5,1 assistências nesta temporada, não joga desde 1º de novembro.

História de fundo

Depois que Irving compartilhou um link para o filme nas redes sociais, ele se encontrou com a mídia em 29 de outubro e 3 de novembro e não se desculpou categoricamente por postar o conteúdo e condenou o filme abertamente.

Em resposta, o NBA A Associação Nacional de Jogadores de Basquete fez vários comentários públicos alertando contra o discurso de ódio, com o comissário da NBA, Adam Silver, fazendo uma forte declaração afirmando que planeja convocar o time sete vezes All-Star.

O Nets suspendeu Irving por “não menos que cinco partidas” e disse em comunicado que a organização “fez repetidas tentativas de trabalhar com ele para ajudá-lo a entender o dano e o perigo de suas palavras e ações, que foi o que começou com a publicação de um filme contendo um ódio anti-semita profundamente perturbador.”

Desde então, Irving conheceu Silver em 8 de novembro, com fontes descrevendo uma visita “produtiva e compreensiva” na cidade de Nova York. Dois dias depois, Irving e sua família se encontraram com os coproprietários do Nets, Joe Tsai e Clara Wu Tsai.

“Nós nos divertimos muito nos entendendo e está claro para mim que Kerry não tem nenhuma crença de ódio em relação aos judeus ou a qualquer grupo”, twittou Tsai em 11 de novembro. Eles trabalham construtivamente para o processo de perdão, cura e educação”.

Nike tem Ela colocou seu relacionamento com Irving em espera, com efeito imediato. A empresa disse em parte: “Na Nike, acreditamos que não há lugar para discurso de ódio e condenamos qualquer forma de antissemitismo. Estamos profundamente tristes e desapontados com a situação e seu impacto sobre todos”.

Depois que Irving comentou, O atleta Relatou que a equipe informou Irving Lista de seis passos que ele precisa dar para voltar Pela equipa.

(A Liga Anti-Difamação) não especificou os termos do retorno de Kerry. Jonathan Greenblatt, CEO da Liga Anti-Difamação, disse O atleta Quinta-feira.

“Posso dizer, do meu ponto de vista, que tomo a palavra de Kerry de que ele se sente genuinamente arrependido e está disposto a fazer um esforço para se educar e se envolver em um diálogo construtivo. Também confio que os Nets, a NBA e o sindicato façam o certo comunicação e se eles estão satisfeitos, não tenho motivos para não fazê-lo.”

Uma fonte próxima à Liga Anti-Difamação acrescentou que a Liga Anti-Difamação não acredita que Irving seja um anti-semita.

leitura obrigatória

(Foto de Elsa/Getty Images)