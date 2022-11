Fifa confirma que bebidas alcoólicas não serão vendidas nos estádios da Copa do Mundo do Catar

Doha, Catar

Apenas dois dias antes O início da Copa do Mundo no CatarA Fifa confirmou que não haverá venda de bebidas alcoólicas nos oito estádios que receberão as 64 partidas do torneio.

“Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, foi tomada a decisão de focar na venda de bebidas alcoólicas no FIFA Fan Fest, outros destinos de torcedores e locais licenciados, e remover os pontos de venda de cerveja nas proximidades do FIFA World 2022. Estádio da Copa do Catar”, disse o comunicado da Fifa.

O estado islâmico é muito conservador e regula rigidamente a venda e o uso de bebidas alcoólicas.

O Catar disse em setembro que permitiria que torcedores com ingressos comprassem cerveja alcoólica em jogos da Copa do Mundo que começam três horas antes do início do jogo e por uma hora após o apito final, mas não durante a partida.

“Não há impacto na venda do Bud Zero, que continuará disponível em todos os estádios da Copa do Mundo no Catar”, acrescentou o comunicado da Fifa.

“As autoridades do país anfitrião e a FIFA continuarão a garantir que os estádios e áreas adjacentes proporcionem uma experiência agradável, respeitosa e divertida para todos os torcedores”.

Enquanto alguns torcedores podem estar felizes porque os estádios são livres de álcool, outros estão confusos e frustrados – incluindo o estudante de 21 anos Arnouf Paul Chowdhury.

“É a Copa do Mundo, é futebol, você deveria poder beber no estádio”, disse ele à CNN Sport em Doha. “Não acho que eles estejam fazendo as coisas certas para atrair fãs.”

A Budweiser está pronta para vender cerveja dentro do perímetro dos ingressos em torno de cada um dos oito estádios antes e depois de cada jogo.

A marca de cerveja, que é parceira da FIFA, twittou: “Hmm, isso é embaraçoso”, embora a postagem na mídia social tenha sido rapidamente excluída.

A Budweiser pertence à maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev.

A declaração da FIFA continuou: “Os organizadores do torneio agradecem a compreensão da AB InBev e o apoio contínuo ao nosso compromisso compartilhado de atender às necessidades de todos durante a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022”.

pagar à Budweiser cerca de US$ 75 milhões por seu contrato de patrocínio com a FIFA, segundo o The New York Times.

“Como parceiros da FIFA por mais de três décadas, esperamos energizar as campanhas da FIFA World Cup™ em todo o mundo para celebrar o futebol com nossos clientes”, disse um porta-voz da AB InBev.

“Algumas das atividades planejadas no estádio não podem prosseguir devido a circunstâncias fora do nosso controle.”

A Football Supporters Association (FSA), órgão representativo nacional dos torcedores de futebol na Inglaterra e no País de Gales, condenou a decisão de vender cerveja.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira, a FSA disse: “Alguns torcedores gostam de tomar cerveja em uma partida, outros não, mas o problema real é uma reviravolta de última hora que fala de um problema mais amplo – a completa falta de comunicação e clareza da comissão organizadora para com os apoiadores.” .

“Se eles mudarem de ideia a qualquer momento, sem qualquer explicação, os torcedores terão preocupações compreensíveis sobre se cumprirão outras promessas relacionadas a moradia, transporte ou questões culturais”.

Os fãs não serão os únicos desapontados com o giro de 11 horas.

Ben Bibi, chefe de serviços esportivos da JMW Solicitors, diz que a mudança é “extremamente prejudicial” para a marca FIFA.

“As marcas agora vão lidar com a FIFA com muito cuidado em torneios futuros”, disse ele à CNN Sport. “Porque se eles saem dois dias antes do maior evento esportivo global que estão realizando, eles ligam uma marca e dizem: ‘Você não pode fazer isso e não pode fazer aquilo’ e quebram o contrato, isso dá nenhuma segurança para qualquer nova marca.”

2022 Copa do Mundo do Catar Vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.

A CNN ainda aguarda uma declaração oficial do Comitê Supremo do Catar.