Las Vigas — Armand Franklin Marcou 26 pontos, e o número 16 do ranking Virginia usou uma grande corrida no segundo tempo para nocautear o número 5 Baylor por 86 a 79 na noite de sexta-feira no primeiro jogo do time desde que três jogadores de futebol americano do Cavaliers foram mortos em um tiroteio no campus.

Os jogadores da Virgínia usaram camisetas durante o aquecimento que homenageou as vítimas do tiroteio de domingo, forçando o cancelamento do jogo em casa dos Cavaliers marcado para o dia seguinte. Um ex-jogador de futebol da Virgínia foi acusado de assassinato nos assassinatos de Lavell Davis Jr., Devin Chandler e Deshaun Berry.



Os Cavaliers (3-0) enfrentarão o vencedor do jogo da noite de sexta-feira entre o nº 19 de Illinois e o nº 8 da UCLA no campeonato de evento principal da Continental Tires de domingo. Baylor (3-1) enfrenta o perdedor no jogo de consolação.

Virginia assumiu uma vantagem de 21–2 no segundo tempo e uma vantagem de duas corridas por 22 pontos.

“Que [big run] Nos deu distância e definitivamente precisávamos da maneira como eles voltaram. “Não conseguimos detê-los no final, o que foi a parte decepcionante.”

Franklin marcou 10 pontos durante aquela corrida e terminou 7 de 12 em campo, incluindo 3 de 6 na faixa de 3 pontos.

Franklin disse: “Eu sei que tenho companheiros de equipe em posição de pegar a bola para mim, e o mesmo para eles. Eu sei que eles podem fazer a sua própria. Foi apenas dar chutes abertos e se preparar para chutar.”

Keyonte George Marcou 20 pontos para Baylor, W.J LJ Cryer Ele tinha 19.

Perdendo por 62-40 no meio do segundo tempo, Baylor respondeu por 8-0. O Bears usou toda a pressão e continuou a recuar, duas vezes chegando perto de seis pontos, mas a Virgínia se segurou.

“Temos que fazer um trabalho melhor para obter baldes fáceis. Normalmente, nós os tiramos de nossa transição defensiva e não paramos por 10 minutos.”

Caden Shedrick somou 17 pontos para os Cavaliers, Praça Ben Vander ele tinha 14 anos Reese Beckman registro 10.

A Associated Press contribuiu para esta história.