Kristen Stewart defende capa sexista da revista Rolling Stone em Berlim – The Hollywood Reporter

Katie O'Brien e Kristen Stewart em Love Lies Bleeding

Anna Curis

Kristen Stewart defendeu seu ensaio fotográfico picante para a capa de março da revista Rolling Stone, que se tornou viral e dividiu os fãs nas plataformas de mídia social.

“Ter um corpo feminino forçando qualquer tipo de sexualidade em você que não seja projetado exclusivamente para homens heterossexuais é algo que deixa as pessoas desconfortáveis, então estou muito feliz com isso”, disse Stewart em entrevista coletiva no domingo em Berlim. Um festival de cinema para seus filmes mais recentes O amor está sangrando.

As fotos mostram Stewart usando tainha, jockstrap e shorts de basquete. Rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com fãs maravilhados com a oportunidade de uma celebridade gay fazer uma sessão de fotos hipersexualizada que não atendia ao olhar masculino.

Stewart, que é bissexual, disse que gostou de romper com os estereótipos tradicionais sobre o que significa feminilidade. “Não há problema em tirar fotos diferentes e misturá-las de uma forma que as pessoas não estão acostumadas e querem fazer, e tudo bem também”, acrescentou ela.

Stewart insistiu que as fotos andróginas tiradas por Collier Schorr para a revista Rolling Stone não deveriam ser grande coisa. “Na verdade, é tão comum e está em toda parte e está sendo negado e é uma loucura que não haja mais fotos como esta. Adorei a oportunidade”, acrescentou ela.

O amor está sangrandoDirigido por Rose Glass, o filme segue Lou (Kristen Stewart), uma gerente de academia na América Central que se apaixona pela fisiculturista Jackie (Katie O'Brien) depois que ela chega à cidade a caminho de uma competição em Las Vegas. . Os dois logo enfrentam problemas com o pai de Lou (Ed Harris), um traficante de armas que dirige a rede criminosa local.

Passando das revistas para os filmes, Stewart falou sobre fazer filmes com temática gay Ele gosta de mentir e sangrar Para o público mainstream, não dentro e para a câmara de eco. “Não podemos continuar fazendo isso de dizer a todos como eles se sentem, dar tapinhas nas costas uns dos outros e ganhar pontos por abrir espaço para vozes marginalizadas e apenas na capacidade de que eles possam falar sobre isso sozinhos”, Stewart disse à imprensa da Berlinale.

A era dos filmes queer claramente acabou. Implementado. Talvez isso aconteça, mas acho que as coisas estão evoluindo e avançando. “Está muito arraigado na forma como todos avançamos”, acrescentou ela. Stewart apontou Temporada mais felizseu romance de Natal LGBTQ+, foi inteiramente orientado comercialmente, mas despertou seu interesse em trazer outros filmes com vozes e questões diversas para um público mais amplo.

“Não se trata de fazer (filmes) sobre por que são marginalizados, mas sobre as experiências reais das pessoas, o que elas gostam, quais são seus desejos, de onde vêm, para onde querem ir e, sim, não sentir que você sempre precisa fazer isso. levante-se no púlpito e seja o porta-voz oficial de todos.

A atriz de Hollywood também fez um relatório sobre o progresso de seu próximo papel na cinebiografia de Susan Sontag. “Algo que Sontag será feito durante um longo período de tempo. O formato é único. É um documentário híbrido, um projeto de pesquisa, um experimento, um filme dentro de um filme. Começamos no ano passado aqui no festival. Não sei. sabemos quando terminaremos. É uma espécie de processo aberto.”

O amor é uma mentira sangrenta, Que estreou no Festival de Cinema de Sundance, recebeu críticas positivas da crítica, incluindo… Repórter de HollywoodDavid Rooney. Ele escreveu que a diretora Rose Glass entregou “um novo thriller lésbico encharcado de paisagens noturnas atrevidas, crimes violentos e mais KStew do que jamais foi colocado em um foco tão poderoso”.

A24 será lançado O amor está sangrando Nos Estados Unidos em 8 de março.