Zoe Saldaña está de férias com o marido há 11 anos, Marco Perego, 44, e seus três filhos, os gêmeos Cy e Bowie, de nove, e Zayn, de sete.

A atriz Avatar, 45, compartilhou um vídeo no Instagram na sexta-feira destacando momentos de sua jornada familiar.

O vídeo começa com Zoe parecendo ter acabado de sair da cama e passa rapidamente para os pais torcendo e depois para selfies de Zoe – que fez as malas no PDA no jantar em Malibu com o marido no mês passado – com seus três filhos parecidos.

A postagem do Instagram é definida como Lost de Frank Ocean e em alguns momentos mostra Zoe e seus filhos curtindo o nascer do sol na praia e viajando para seu próximo destino de avião.

“Perdido, perdido, perdido… nos melhores lugares, com as melhores pessoas. Sempre perdido… amém”, a estrela dos Guardiões da Galáxia legendou o post, adicionando uma série de emojis, incluindo uma borboleta, girassol, arco-íris e trevo da sorte, e a estrela e o relógio.

Foram realmente férias em família, já que as irmãs da estrela de From Scratch, Cecily Saldaña e Mariel Saldaña Nazario, também apareceram no vídeo de Zoe junto com suas sobrinhas e sobrinhos.

Em outubro, a ocupada mãe trabalhadora falou sobre as recompensas e os desafios de ser mãe.

“Estamos aqui para estabelecer uma base muito grande para eles na vida sobre como agir, como agir, como organizar, como reparar, como curar, como defender a si mesmo”, disse ela. as pessoas.

“Assim, eles refletirão constantemente o que você está fazendo, sabendo que você está sendo monitorado o tempo todo.” Definitivamente, isso o torna mais consciente do que esteve em toda a sua vida.

Zoe e seu marido também estão criando seus três filhos para respeitar e honrar as mulheres e também abraçar seu lado feminino.

“Somos muito duros com os nossos rapazes da mesma forma que somos duros com as mulheres. Os rapazes são encorajados a serem fortes e a suprimirem as suas emoções”, acrescentou ela.

“E quando você aprende a fazer isso por muito tempo, você fica completamente privado de suas emoções”, acrescentou ela.

“Definitivamente entendemos e aceitamos as tarefas sabendo que estávamos criando meninos numa época em que o feminismo era muito importante”, acrescentou Saldaña.

Zoe e Marco compraram recentemente uma mansão de US$ 17,5 milhões em Montecito, Califórnia.

Zoe compartilhou várias fotos de sua família no avião

O bairro deles também abriga Meghan Markle, Príncipe Harry, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Portia de Rossi.

Antes de se mudar para o norte, para o condado de Santa Bárbara, Zoe listou sua mansão em Beverly Hills por US$ 16,5 milhões, quase o dobro dos US$ 8,7 milhões que ela pagou por ela em 2016, de acordo com Zillow.

No momento em que este livro foi escrito, a casa de 6.000 pés quadrados, cinco quartos e sete banheiros estava para alugar por US$ 47.500 por mês.

Não há muita informação disponível sobre as novas escavações de Montecito além de uma casa de 10.000 pés quadrados com cinco quartos e oito banheiros em cinco acres.