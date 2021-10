Um benefício de entrega do Amazon Prime termina em 25 de outubro. Aqui está o que isso significa para a sua assinatura

Angela Lang / CNET



Sua assinatura Prime vem com frete grátis de dois dias em alguns itens que podem levar semanas de outros varejistas. Há também um recurso Vídeo principal E Música Prime. Mas existem algumas vantagens que podem poupar tempo e dinheiro que talvez você não conheça. Você pode fazer menos viagens à drogaria e shoppings, por exemplo. O melhor de tudo é que alguns desses serviços não têm custo adicional para que você possa aproveitar melhor sua assinatura.

Mas um grande benefício terá um custo extra no final deste mês. No momento, os membros Prime podem obter entrega gratuita de Whole Foods em pedidos de US $ 35 ou mais – mas não por muito tempo. Explicaremos o que isso significa para sua associação abaixo.

Detalharemos os melhores benefícios e serviços da associação Prime que podem ajudá-lo a obter o máximo de sua associação. Em mais notícias da Amazon, vários novos dispositivos domésticos inteligentes foram anunciados em Lançamento de produto outono Esta semana, incluindo Robô de 1000 dólares Isso coloca Alexa nas rodas. Esta história foi atualizada recentemente.

1. Entrega gratuita de Whole Foods (por enquanto)

No momento, a Amazon oferece entrega gratuita de alimentos em duas horas. Depois de 25 de outubro, você pode esperar um 10 dólares extras Conectar. Mas se você não se importa em dirigir e não quer gastar o dinheiro extra, também existem janelas de embarque de 1 hora, dependendo de sua localização – apenas lembre-se de verificar com o aplicativo da Amazon para ver se você precisa entrar na loja .

Algumas outras vantagens do Whole Food para membros Prime ainda estão pendentes. Os ticks azuis indicam vendas exclusivas para membros Prime, enquanto os ticks amarelos significam um desconto adicional de 10% em um item já à venda. Isso conecta você Descontos em best-sellers semanais, incluindo produtos, produtos embalados e produtos de beleza, mas observe que eles não incluem álcool.

Você ainda pode inserir seu endereço de e-mail, número de telefone ou escanear o código QR em seu telefone Aplicativo Whole Foods Market Ao finalizar a compra durante sua próxima viagem ao mercado para obter descontos exclusivos Prime em produtos selecionados. Os poucos centavos economizados em itens podem parecer insignificantes individualmente, mas a economia se soma no final da viagem de compras.

2. Livros e revistas grátis

leitura chave É a sua biblioteca de empréstimo pessoal que vem com um arquivo Prime Membership. Com uma seleção de mais de 2.500 livros e revistas, você pode acessar Prime Reading usando o aplicativo Kindle em seu desktop, dispositivo móvel ou Kindle e-reader. Este serviço da Amazon também permite que você compartilhe endereços com seus familiares. Alguns livros em Prime Reading vêm com ele Novelas audíveis Assim, você pode realizar várias tarefas enquanto ouve.

Também inclui Prime Reading primeiras leituras, que dá aos membros uma prévia dos livros antes de serem lançados para o público em geral.

Kindle Unlimited É um serviço de assinatura de $ 10 por mês separado da sua conta Amazon Prime. Ele oferece acesso ilimitado a mais de um milhão de e-books e até três assinaturas de revistas em seu dispositivo Kindle ou aplicativo Kindle.

3. Entrega em 2 dias da Amazon Pharmacy

Se você reabastece regularmente pelo menos uma receita e está cansado de ir à farmácia, uma farmácia da Amazon pode ser uma opção mais conveniente. Além disso, os membros Prime podem obter preços mais baixos nos medicamentos. A Amazon lidará com os problemas de mudança de receitas e a assistência farmacêutica está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A farmácia funciona com a maioria dos planos de seguro, mas agora eles estão disponíveis em 45 estados.

4. Cabeça de guarda-roupa e assistente de design pessoal

Os membros principais podem pular as idas ao shopping e pedir roupas para o próximo passeio Guarda-Roupa Prime. Funciona assim: Escolha até oito itens – roupas, sapatos ou acessórios. Guarde-o por até sete dias para ver se gosta. Envie o que você não gosta de graça e pague apenas pelo que ficar. O guarda-roupa Amazon Prime está disponível para homens, mulheres, crianças e bebês. E se você está procurando um novo estilo ou precisa de ajuda para tomar uma decisão, você pode tentar nosso serviço de design para ajuda personalizada a partir de $ 5 por mês. Se você não tiver certeza de qual roupa ou calçado se qualifica, não procure além do ícone do guarda-roupa Prime.

5. Descontos em produtos usados

Renovação amazônica Dá-lhe acesso a produtos que podem ter sido desbloqueados, mas não usados ​​pelos proprietários originais – ou recondicionados. A Amazon garante que esses itens consumíveis funcionam e parecem novos, vêm com Garantia renovável da Amazon. Uma variedade de produtos e marcas estão disponíveis, até mesmo de nomes premium como Apple e Vitamix.

6. Descontos no Amazon Warehouse

Armazém amazônico Revende milhões de itens novos semelhantes ou usados ​​devolvidos pelos clientes. As caixas de alguns produtos só foram abertas pelos compradores originais antes de serem devolvidas, não utilizadas, pelo que estão a ser revendidas com desconto. Embora não haja garantia de fabricação regular para esses produtos, eles são apoiados pela Amazon por 30 dias política de devolução e 90 dias Renovar Política de Devolução de Itens.

Para ler mais sobre como obter o máximo do Amazon Warehouse, confira nosso guia sobre como comprar os melhores Armazém amazônico promoções.



7. Itens empilhados no Amazon Outlet

Assim como uma loja de varejo de tijolo e argamassa, mas sem o dinheiro do gás. o Outlet amazon Apresenta itens empilhados e outros produtos com desconto. Como em uma loja, você pode encontrar marcas premium, itens abaixo de US $ 10 e produtos que variam de móveis e roupas para casa a livros e suprimentos para animais de estimação. É um bom lugar para ficar dentro do orçamento enquanto é o primeiro proprietário, ao contrário de alguns dos itens em Armazém amazônico.

Lembre-se de que, embora a experiência de compra online seja conveniente, assim como o outlet, as melhores ofertas podem precisar ser examinadas para encontrar. Felizmente, você pode fazer isso no sofá.

8. Ofertas e descontos por tempo limitado Lightning

Ofertas Amazon Lightning Uma promoção em que um produto ou serviço é colocado à venda por um curto período de tempo ou até que os estoques acabem. Você pode encontrá-los em todo o site, mas especialmente em Primeiro dia e em Ofertas do Dia. No Prime Day, Lightning Deals são apenas para membros principais.

Há uma oferta secreta por cliente até que a promoção termine ou todas as ofertas expirem reivindicado por outros compradores. Você pode se juntar Lista de espera Para fazer uma pechincha, mas lembre-se de que esses descontos são muito sensíveis ao tempo, então compre-os rapidamente. A menos que atualizar a página continuamente seja sua opção, essas ofertas não são necessariamente a ferramenta para encontrar algo específico devido à sua natureza fugaz e disponibilidade limitada.

9. 5 GB de armazenamento com Amazon Photos

O Amazon Shoebox Online para fotos e vídeos oferece armazenamento seguro e ilimitado para fotos Full HD e 5 GB de vídeo para membros Prime. Para usar este recurso, você pode escolher carregar a mídia manualmente ou automaticamente em um arquivo app de fotos amazon. Você pode personalizar as telas em dispositivos da Amazon, como Fire TV, Echo Show e Fire, contanto que você tenha o aplicativo. Também existem maneiras de criar lembranças usando as fotos que você carrega, como cartões e impressões personalizadas.

Com o recurso adicional Family Vault, até cinco membros da família podem compartilhar o mesmo plano. Se você quer mais do que o Prime tem a oferecer, existem planos pagos disponíveis. Se você optar por mudar – o que pode ser feito a qualquer momento – há uma opção de 100 GB por US $ 2 por mês e um plano de 1 TB por US $ 7 por mês.

10. Vales-presente ao trocar aparelhos usados

A Amazon pega o trem até a Estação de Sustentabilidade, algo que você pode aproveitar em primeira mão. Com Negocie na AmazonVocê pode devolver seus eletrônicos usados ​​em troca de vales-presente da Amazon. Certifique-se de verificar a elegibilidade de cada produto – algumas opções de troca estão disponíveis apenas por um período limitado.

Para saber mais, aqui estão nossas escolhas melhores dispositivos alexa E O e-reader certo para você.