Kiev confia em Portugal e no Brasil para plano de paz – Euractiv

A Ucrânia conta com Portugal e Brasil para o plano de paz de Kiev porque “todos os países são afetados” pela guerra na Ucrânia, disse um responsável da presidência ucraniana.

Em uma entrevista LusaO vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Ihor Zhovkva, lembrou que no verão passado o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu “promover boas relações” entre o seu homólogo brasileiro Lula da Silva e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Zelensky e Lula tiveram uma “reunião muito positiva e produtiva” em Nova Iorque durante a última Assembleia Geral da ONU, segundo o chefe do departamento de política externa do presidente ucraniano, dizendo que a Ucrânia precisa do Brasil, membro do grupo BRICS. Rússia, Índia, China e África do Sul) e outros países do chamado Sul Global, estão agendados para futuras cimeiras de paz.

“O meu presidente chegou a acordo com a Suíça para acolher a primeira Cimeira Mundial da Paz e podemos certamente contar com a participação de Portugal”, afirmou.

“Os países do Sul Global, incluindo o Brasil, pediram o fim das hostilidades na Ucrânia e o início de um processo de negociação, que ambos os lados rejeitaram até agora”, acrescentou Zhovkva.

Zhovkva destacou as “relações historicamente boas” de Portugal com o Brasil e outros países da região latino-americana para “convencer os seus líderes de que esta é a única fórmula de paz que pode trazer a paz ao território da Ucrânia”. “Não é possível usar fórmulas de outros países”, frisou.

“É por isso que quando o meu Presidente falou aos líderes do Sul, ele os convenceu de que esta é uma fórmula de paz viável e que será apoiada durante esta primeira cimeira de paz”, disse ele. Esta fórmula pode ser implementada através da elaboração de um plano de ação.

Segundo o chefe do presidente ucraniano, juntos, estes países podem “exercer pressão conjunta sobre a Rússia”, insistindo que o Kremlin “teme a força e teme uma voz unificada”, e recebeu-a “como uma resposta aberta”. Agressão contra a Ucrânia em 2022”, ao contrário do que aconteceu há oito anos, após a anexação da Crimeia e a ocupação de parte do Donbass.

“Portanto, agora os países devem unir-se para pôr fim a esta guerra”, insistiu o responsável ucraniano, acrescentando que as razões eram claras para a Ucrânia “porque o seu povo está a morrer”, mas deveriam ser claras para o resto do mundo.

Quando Zhovkva, Zhovkva e Zelenskyy estiveram em Jeddah no ano passado para conversações sobre o seu plano de paz, vários líderes do mundo árabe disseram-lhe que “eles também estão a sofrer com a agressão russa contra a Ucrânia”. O mesmo aconteceu com os seus encontros com o presidente argentino Javier Mille e outros líderes latino-americanos e africanos.

Todos os países foram afectados de diferentes maneiras pela invasão da Ucrânia, seja nas cadeias de abastecimento, no aumento dos preços ou na disponibilidade de recursos energéticos, observou, e é por esta razão que “toda a comunidade internacional deve unir-se e dizer basta é suficiente” para Moscou.

(Henrique Botequilha – Editado por Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)

