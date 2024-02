7 lugares incrivelmente acessíveis para se aposentar em Portugal

Imagens Psico3B / Getty

Um As maiores decisões que os novos aposentados enfrentam Onde passar seus anos dourados. Nos Estados Unidos, isso geralmente significa ir para algum lugar quente Flórida ou Arizona. Quando se trata de destinos de aposentadoria no exterior, a América Latina e o Caribe são áreas populares há muito tempo, mas Portugal também atrai muitos reformados estrangeiros Devido ao seu clima, cenário, cultura e custo de vida relativamente baixo.

Portugal é o país mais acessível da Europa Ocidental, segundo Vida internacional Local na rede Internet. Os casais podem “viver bem” com menos de US$ 30 mil por ano, enquanto mergulham na rica história e cultura do país, na culinária de renome mundial, nas praias ensolaradas e nas cidades onde se pode caminhar.

Vida internacional vista como acessível Lugares para se aposentar Com base em custos como aluguel, serviços públicos e seguro básico de saúde em Portugal. Com base na pesquisa da International Living, aqui estão sete lugares onde os custos são surpreendentemente acessíveis, mesmo para quem tem um orçamento apertado.

Setúbal

Setúbal faz parte da área metropolitana de Lisboa, o que significa que tem acesso às principais comodidades da cidade a uma curta viagem de comboio. Um dos destaques é a praça principal de Setúbal, a Praça do Bocage. O rio Sado atravessa o centro da cidade e a leste ficam as montanhas da Serra da Arrábida e as praias do Portinho da Arrábida. Um casal pode viver bem aqui com US$ 29 mil por ano.

Guimarães

Esta antiga cidade romana é considerada o berço de Portugal e foi declarada Património Mundial da UNESCO. Os locais populares incluem o castelo do século X, o que o torna um passeio popular de um dia saindo de Lisboa. A International Living descreve Guimarães como uma “cidade caminhável, embora ligeiramente acidentada”, com invernos “curtos, quentes, secos e quase sempre ensolarados” e invernos “frescos, húmidos e parcialmente nublados”. Um casal pode viver bem em Guimarães por 2.300 dólares por mês ou 27.600 dólares por ano.

Praga

Aqui está outra cidade portuguesa fortemente influenciada pela antiga ocupação romana, refletida na sua arquitetura e paisagem. Os locais populares incluem o Santuário do Bom Jesus do Monte, um local de peregrinação situado no topo de uma colina e acessível pela “escadaria espetacular”, ou o funicular movido a água mais antigo do mundo. Praga está localizada no norte do país, a cerca de 32 quilómetros para o interior do destino de windsurf de Esposende. Praga tem uma população diversificada e é também sede da Universidade do Minho. Um casal pode “viver bem” com US$ 2.200 por mês ou US$ 26.000 por ano.

Portimão

Esta “joia costeira” é descrita pela International Living como a “opção mais acessível” na região sul do Algarve, em Portugal. Originalmente foi uma vila de pescadores e centro de construção naval porque está localizada na confluência do Rio Arete com o Oceano Atlântico. Pode esperar verões quentes e secos e invernos amenos em Portimão, juntamente com a “pitoresca” Praia da Rocha. Encontrar aluguéis de longo prazo nesta região pode ser um desafio, mas se você conseguir, poderá viver confortavelmente com US$ 2.500 por mês ou US$ 30.000 por ano.

Mafra

Mafra é uma cidade de 76.000 habitantes a cerca de 30 minutos a noroeste do Aeroporto Internacional de Lisboa. Você pode esperar ruas arborizadas e muitos espaços verdes para desfrutar durante o verão “quente, seco e ensolarado”. Os invernos são chuvosos e as temperaturas variam de menos de 40 graus a mais de 90 graus. Construído em 1717, o Palácio Nacional de Portugal está localizado em Mafra. Um casal pode viver bem aqui com US$ 2.400 ou US$ 28.800 por mês.

Coimbra

Coimbra, a antiga capital de Portugal, está localizada a cerca de duas horas a norte de Lisboa e tem uma das mais antigas universidades em funcionamento contínuo da Europa. É uma cidade movimentada de médio porte, com uma população de 144.000 habitantes em uma área de 123 milhas quadradas. Há uma comunidade ativa de expatriados com muitos turistas e estudantes, por isso o inglês é amplamente falado. Um casal pode viver confortavelmente em Coimbra por cerca de 2.400 dólares por mês ou 28.000 dólares por ano.

Caldas da Rainha

O nome da cidade significa “banho da rainha” e a sua fonte termal recebeu o nome devido à sua descoberta pela Rainha D. Leonor no século XV. Situadas a uma hora a norte de Lisboa, as Caldas da Rainha são o “lugar perfeito” para passear pelos jardins, almoçar com amigos ou remar num pequeno barco pelo lago dos patos. A uma curta distância de carro fica a cidade medieval murada de Óbidos, que acolhe muitos festivais ao longo do ano. Um casal pode viver bem aqui com US$ 2.100 por mês ou US$ 25.000 por ano.

Este artigo apareceu primeiro GOBankingRates. com: 7 lugares incrivelmente acessíveis para se aposentar em Portugal