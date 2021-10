Kevin Holland diz que Kyle Dawcus mereceu a vitória: “No que me diz respeito, ele me nocauteou e me estrangulou em uma luta”

Kevin Holland Nós vamos deixar UFC Vegas 38 Sem contestação no currículo, mas já acredita Kyle Ducos Ela o possuía, embora a batalha conjunta do evento principal tivesse terminado.

A polêmica veio durante o assalto inicial, quando os lutadores intervieram para desferir um golpe, e a cabeça de Daukaus se chocou contra a Holanda, que ficou instantaneamente chocada e caiu no chão. Replays mostraram que foi um acidente de frente, mas a Holanda suportou o impacto do golpe e foi deixada para se defender dos golpes e respostas depois que o árbitro Dan Miragliota percebeu o erro, mas decidiu não interromper o procedimento.

Momentos depois, Daukaus fechou o acelerador traseiro e a Holanda foi forçada a desistir devido à finalização. Após nova análise, Miragliotta escolheu Declarou que a luta não é uma competição por causa da luta de cabeça Isso levou direto ao fim, mas isso não fez a Holanda se sentir melhor com o resultado.

“Nunca pensei que não houvesse competição”, disse Holland durante a coletiva de imprensa pós-jogo no UFC Vegas 38. “Não sou esse tipo de pessoa. No que me diz respeito, ele me expulsou e me sufocou. uma luta. Se fosse uma luta na rua, ele teria feito o trabalho.

“Quero dizer kung fu primeiro, defenda-se o tempo todo. Eu não me defendi de um tiro na cabeça, é minha culpa.”

A sequência de tiro rápido foi tão rápida que Holland não se lembra muito do que aconteceu até que a luta realmente tenha terminado.

“Eu acredito [I was knocked out]” disse Holland, ‘porque eu tenho certeza de que não fui derrubado. De repente, eu sinto uma dor * nas minhas costas, então sim, eu deveria ter sido um flash [knocked out] por um segundo.

“Eu mesmo me senti um pouco tonto no chão. Sentia ainda mais dificuldade para respirar em caso de sufocação. Achei que estava muito apaixonado por essa situação.”

O final bizarro não foi culpa de ninguém, o que Holland admitiu quando falou sobre o desempenho de Daukaus e como ele foi capaz de finalizar a finalização antes que o resultado fosse declarado sem competição.

Daukaus reclamou da decisão porque argumentou que se a luta continuasse, mas a Holanda voltasse a nocautear, o desfecho não mudaria.

Holland realmente concordou com essa avaliação, e é por isso que ele não podia realmente dar um tiro em Daukaus por se sentir como se de alguma forma tivesse roubado a vitória de sábado à noite.

Suportes para Kyle. “Kyle fez um bom trabalho”, disse Holland. “Eu nunca levei um chute na cabeça de ninguém e fui expulso. Eu bati em um segurança no colégio e fui expulso do colégio. Quero dizer, fique feliz por você não ter sido expulso do UFC tanto quanto Estou preocupado.

“Como eu disse, adereços para Kyle. Não sou o tipo de reclamar de nada. Ele fez um bom trabalho e ele está certo – se eu tivesse, eu o teria demitido. Eu teria estado na ESPN, ele está 100 por cento certo . “

Quanto ao que vem a seguir, Holland disse que falou com Daukaus nos bastidores e espera que eles possam terminar o que começaram com uma segunda partida em um futuro próximo.

Claro, o UFC fará a decisão final sobre isso, mas a Holanda certamente gostaria da chance de enfrentar Daukaus novamente após uma conclusão insatisfatória da luta co-main event.

“Quero voltar atrás”, disse Holland. “Eu quero jogar de volta agora. Eu quero jogar de volta em quem tem uma vantagem melhor do que eu.”

“Vamos lutar de novo. Ele quer esperar até depois que o irmão dele lutar [against Derrick Lewis on Dec. 18]. Quero lutar com o mesmo cartão do irmão. É engraçado como isso é feito. Isso é o que dissemos atrás. Está no tribunal deles. Eu sou esse tipo de cara. Eu sinto que ele fez um bom trabalho. Ele fez o que deveria fazer. Portanto, a bola está do seu lado até que esteja fora do seu campo. ”