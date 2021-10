O New York Yankees joga um playoff no último dia depois de perder para o Tampa Bay Rays

Com a chance de agarrar a vaga na pós-temporada, o New York Yankees foi derrotado por 12-2 pelo Tampa Bay Rays no sábado para empurrar suas esperanças de playoff para o último dia da temporada regular.

Yankees começam Jordan Montgomery Pior carreira permitida – sete corridas ganhas em 2/3 entradas, desistindo de um par de homers de três corridas Brandon LoweQuem também está incorrido no sétimo contra Michael King.

“É um dia ruim para nós e temos que superá-lo rapidamente”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone.



Depois de uma derrota embaraçosa diante de uma multidão no Yankee Stadium de 41.648 espectadores e uma vitória de 10-1 do Toronto Blue Jays sobre o Baltimore Orioles, Nova York espera o domingo, onde uma vitória sobre o Tampa Bay garante que o Yankees seja um corredor da MLS. Wild Card Marina.

“Temos de vencer. É simples assim”, jogador veterano da defesa Brett Gardner Ela disse. “Aqui entramos no jogo 162 sem saber qual é o futuro.

“Não é perfeito. Mas é bom saber que ainda temos uma chance”, acrescentou. “Do jeito que a temporada passou, faz sentido que termine no último dia. Parece certo.”

Jameson Telon, que piorou devido a uma lesão no tornozelo em sua última partida na terça-feira, deve começar no domingo, depois de realizar uma sessão de boliche bem-sucedida na sexta-feira.

O Nova York pelo menos garantiu o desempate de segunda-feira, que pode colocar o time nos playoffs pela quinta temporada consecutiva. Mas depois de perder os dois primeiros jogos da série, os Yankees não estão mais no controle de seu destino para sediar o jogo de cartas selvagens e precisam perder o Boston Red Sox para isso.

O Tampa Bay (100-61) já tinha a vantagem de jogar em casa durante os playoffs do AL. O Rays também se tornou o primeiro time com uma folha de pagamento cinco a vencer 100 jogos desde o Oakland Athletics de 2002, de acordo com estatísticas e informações da ESPN.

A saída mais curta de Montgomery nesta temporada marcou o fim abrupto de um trecho poderoso.

O canhoto não permitiu mais do que uma corrida em três partidas consecutivas e nove das últimas 11, indo para 3-1 com um ERA de 2,26 durante esse tempo. Foi 1-0 com 1,65 ERA e 22 rebatidas em 16 1/3 innings nas últimas três rodadas e permitiu três vitórias ou menos em 15 das últimas 16 desde 20 de junho.

“Ninguém é perfeito”, disse Montgomery. “Isso vai acontecer.” “Só tem que ser melhor da próxima vez.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.