Yankees arrebatam AL Wild Card com vitória de retorno sobre Rays

Depois de um final selvagem para um jogo de temporada selvagem, os Yankees vão para o jogo de cartas selvagens AL.

Aaron Judge terminou a partida com a música RBI de Andrew Kitridge no nono lugar na única rodada do jogo na vitória por 1 a 0 sobre Rays no jogo 162 no domingo no Bronx.

A vitória garantiu ao Yankees um lugar no jogo de cartas selvagens da AL.

O Rougned Odor Rally começou a vencer com uma única vantagem de Josh Fleming. O perfume foi substituído por Tyler Wade. Wade passou a segundo no vôlei de Jaliber Torres para a pista no centro.

Anthony Rizzo fez um passe para a direita, mas Wade pisou forte no freio quando o arremesso acertou, permitindo que Rizzo ficasse em segundo.

Rays foi para Kittredge para enfrentar Judge, que disparou um soco de Kittredge, que marcou Wade de terceiro, disparando uma comemoração na frente de 40.409 no Yankee Stadium.

Água é derramada sobre Aaron Judge depois que seu single enviou os Yankees para a pós-temporada. Charles Wenselberg / New York Post

Com o jogo dos Yankees acabado, eles ainda estavam esperando pelos resultados do jogo Red Sox-National para decidir onde seria o jogo de terça-feira e com quem os Yankees jogariam.

Aconteceu um dia em que os Yankees colocaram DJ LeMahieu no IL com uma hérnia esportiva e chamaram Jameson Taillon para começar com uma ruptura parcial do tendão do tornozelo direito e ao tentar evitar uma varredura nas mãos de Rays, que entrou na série com um snatch de divisão e campo e nada para jogar.

Taillon foi ótimo por 3 rodadas ¹ /, e cinco analgésicos combinados para acabar com a paralisação.

Enquanto as equipes trocavam zeros, Austin Meadows acertou um pop-up perto de seu bunker da terceira base no sexto inning e Gio Orchila correu de uma curta parada a toda velocidade, fazendo uma grande agarrada para a terceira saída – então tropeçando forte nos raios de sol. cache.

Orcella permaneceu no banco de reservas por vários minutos, sob os cuidados dos treinadores do Yankee, antes de retornar mancando pelo campo. Ele permaneceu na partida e saiu em oitavo antes de ser substituído por Andrew Velasquez pelo nono lugar.