“Blank Space” de Taylor Swift foi referenciado no jogo de Travis Kelce

Travis Kelce e Taylor Swift.

Ilustração: Águia. Fotos: Getty Images

Os rumores de namoro entre Taylor Swift e Travis Kelce vêm de dentro de casa. Em um jogo de Sunday Night Football em 17 de setembro, o Kansas City Chiefs marcou um touchdown na vitória do time sobre o Jacksonville Jaguars. O âncora da CBS, Ian Eagle, aproveitou o momento auspicioso para fazer referência à música de Swift em referência ao suposto relacionamento entre Kelsey e Taylor Swift. “Kelce encontra espaço vazio para marcar”, disse Eagle durante sua teleconferência enquanto Kelce se deleitava com sua glória. Notícias da raposa. No dia seguinte, a estrela do futebol W SNL O anfitrião reconheceu que o trocadilho foi feito às suas custas e pareceu satisfeito com a variedade de referências de Swift fornecidas por Rich Eisen da NFL Network durante a cobertura pré-jogo. “Bem jogado, Rich… bem jogado 👏🏻😂”, Kelce legendou o vídeo postado em conjunto em Eisen e no Instagram da NFL Network.

Nem Swift nem Kelsey abordaram diretamente os rumores de namoro, disseram fontes Profeta que “Taylor e Travis estavam saindo em silêncio.” Em julho, Travis Kelce disse que tentou passar um tempo com Swift depois de sua turnê em Kansas City, mas não conseguiu. “Ela não estava saindo com ninguém – ou pelo menos não queria me conhecer”, disse ele ao irmão mais velho, Jason Kelsey, em um episódio do programa. Novos horizontes Podcast. “Então, eu levei isso para o lado pessoal.” Ele também queria dar a ela sua cópia do souvenir exclusivo da turnê. “Fiquei um pouco chateado porque não pude entregar a ela uma das pulseiras que fiz para ela.” Goste ou não, o diagrama de Venn dos Swifities e dos fãs de futebol pode se tornar um círculo se continuarem se referindo ao cantor dessa forma.

Esta postagem é atualizada o tempo todo.