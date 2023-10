Assista Rachel Ziegler como Branca de Neve com os novos Sete Anões da Disney

Rachel Ziegler é a mais recente atriz a interpretar a mais bonita de todos os tempos – e agora, damos nossa primeira olhada História do lado oeste Estrela como a primeira princesa da Disney.





A Disney lançou a primeira imagem de sua próxima reimaginação live-action de Branca de Neve. É a primeira vez que vemos Ziegler oficialmente em seu famoso vestido de princesa azul e amarelo, bem como nosso primeiro vislumbre dos Sete Anões. O filme, dirigido por Marc Webb e coestrelado por Gal Gadot como a Rainha Má, está agendado para lançamento em 21 de março de 2025 – quase um ano após sua data de lançamento anterior, 22 de março de 2024.





A imagem mostra Branca de Neve Ziegler no que parece ser uma cabana de anões, cercada por todos os seus sete pequenos companheiros: Tímido, Doutor, Tolo, Mal-humorado, Feliz, Sonolento e Espirro.





Rachel Ziegler em “Branca de Neve”.

Embora esta seja a nossa primeira olhada oficial no filme, Branca de Neve Ele já foi muito criticado. A Guerra dos Tronos A estrela Peter Dinklage expressou sua desaprovação ao filme no ano passado. “Você continua contando essa história invertida sobre sete anões vivendo juntos em uma caverna, o que você está fazendo, cara? Não fiz algo para promover a causa com minha caixa de sabão? Acho que não sou alto o suficiente”, disse ele. em uma entrevista com Marc Maron. Todo amor “E respeito à atriz e a todas as pessoas que pensaram que estavam fazendo a coisa certa. Mas eu fico tipo, ‘O que você está fazendo?’





A Disney respondeu às críticas de Dinklage com uma declaração fornecida à EW. Um porta-voz da Disney disse: “Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultando membros da comunidade do nanismo”. “Estamos ansiosos para compartilhar mais conforme o filme entra em produção após um longo período de desenvolvimento.”





Agora, parece que os anões do próximo filme são representações visuais bastante fiéis dos personagens do filme de animação de 1937, com uma grande ajuda de CGI para enfatizar as características exageradas dos anões.





em Entrevista com EW na D23 Em 2022, Ziegler abordou elementos do filme de animação original que agora parecem desatualizados. “A verdade é que os desenhos animados foram feitos há 85 anos, por isso estão muito desatualizados no que diz respeito às ideias de as mulheres ocuparem papéis de poder e ao que as mulheres cabem no mundo”, disse Ziegler à EW. “E então, quando começamos a reimaginar o papel real da Branca de Neve, tornou-se ‘a mais justa de todas’ no sentido de quem é o mais justo, quem pode ser um grande líder.”









Os comentários de Ziegler se tornaram virais neste verão, provocando intensa reação dos céticos online, bem como uma declaração desdenhosa de David Halehand, filho do diretor supervisor do filme original, David Doddhand. “Quero dizer, é um conceito completamente diferente e não concordo totalmente com ele, e sei que meu pai e Walt discordariam veementemente dele”, disse o homem de 91 anos. Telégrafo.





O estúdio está honrando o legado de seu primeiro filme de animação de várias maneiras este ano. A Disney lançou recentemente uma nova restauração 4K Branca de Neve e os Sete Anões na Disney + para comemorar o 100º aniversário do estúdio.





Além disso, os cineastas por trás do próximo filme de animação do estúdio ele deseja Ele disse à EW que o filme deles foi fortemente inspirado no filme de 1937. “Foi aí que surgiu a ideia [Asha, the main character,] Recebemos um grupo de amigos e pensamos: “Bem, é o centenário”. Nós podemos fazer Sete amigos? “Já podemos fazer isso?” “É um grande sucesso”, disse o codiretor Chris Buck à EW. A equipe criativa criou sete novos personagens que se assemelham fisicamente a um dos anões – e cada um dos nomes dos personagens compartilha uma primeira letra com seu homólogo anão.





Branca de Neve Chega aos cinemas em 21 de março de 2025.





