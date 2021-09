Kansas City Southern escolhe pretendente para conectar ferrovias da América do Norte

A cidade de Kansas City, no sul do país, disse no domingo que considerava uma oferta da Canadian Pacific melhor do que uma da Canadian National, a última reviravolta em uma batalha de meses para se tornar a primeira ferrovia a conectar a América do Norte.

Canadian Pacific introduzido pela primeira vez quase Oferta de US $ 29 bilhões para a cidade de Kansas City, no sul, em março, antes de ser superada por uma oferta de US $ 33,7 bilhões de seu rival, o Canadian National, em abril. Mas o acordo nacional canadense enfrentou um grande desafio regulatório neste mês, trazendo Kansas City de volta às negociações com a Canadian Pacific. As conversas foram frutíferas.

A joia da coroa do negócio é o México, já que as ferrovias buscam capitalizar os fluxos de comércio na América do Norte após Acordo EUA-México-Canadá Eu assinei a lei no ano passado.

Concluir um negócio pode levar muito tempo. Deve ser aprovado pelos acionistas de ambas as empresas, bem como aprovado pelas autoridades mexicanas e pelo Surface Transportation Board, o conselho regulador dos EUA que supervisiona os negócios ferroviários.