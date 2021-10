Jussie Smollett prossegue com o julgamento criminal depois que o juiz se recusa a encerrar o caso

Na sexta-feira, um juiz negou uma última tentativa de impeachment de A caso criminal contra o ofensor Juicy Smollett, que foi acusado de mentir para a polícia quando disse que era uma vítima Ataque racista contra homossexuais No centro de Chicago em janeiro de 2019.

O advogado do ex-representante do “Empire” disse que os direitos de Smollett foram infringidos porque ele já havia prestado serviço comunitário e renunciou a uma fiança de US $ 10.000 em um acordo anterior com os promotores do Condado de Cook para retirar as acusações.

“O negócio é uma pechincha. É um princípio antigo”, disse o advogado Nene Oshi.

Mas o juiz James Lane observou que o caso de Smollett agora está sendo liderado por A Procurador Especial nomeado por outro juiz, um arranjo que não o incomodaria.

Os advogados de Jussie Smollett foram proibidos de ligar para a procuradora-geral de Chicago, Kim Fox, conforme visto

Lynn disse que a seleção do júri para o julgamento de Smollett começará em 29 de novembro.

Advogados da Companhia Irmãos Osundairo ajuizaram ações para intervir no caso de Josie Smollett

Smollett, um negro gay, disse à polícia em 2019 que dois homens mascarados o agrediram enquanto ele estava em Chicago trabalhando no Empire. Mas ele foi acusado semanas depois de apresentar um falso boletim de ocorrência, depois que os investigadores concluíram que ele executou o ataque e pagou a dois irmãos para executá-lo porque estava insatisfeito com seu salário e queria promover sua carreira. Este caso, entretanto, foi abandonado.

O caso foi revivido quando o Promotor Especial Smollett foi acusado de conduta desordeira devido a relatórios policiais. O ator se declarou inocente.

Embora O’Shea tenha tentado encerrar o caso, ele disse que Smollett não queria “nada mais do que ir a um júri e ter seu nome limpo”.