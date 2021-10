Você me controlou toda a minha vida

Então, como você realmente se sentiu crescendo com Madonna como mãe? Lourdes Leon dá a seus fãs informações privilegiadas.

A mulher de 25 anos fala sobre seu relacionamento com a mãe famosa de uma nova maneira Destaque para a revista Entrevista E ela compartilha algumas das lições de vida que a cantora superstar lhe ensinou. Por exemplo, ela aprendeu desde cedo que tem que trabalhar duro para o que quer.

“Não recebemos esmolas na minha família. Obviamente, eu cresci muito privilegiado. Não há como negar isso. Mas acho que minha mãe viu todos esses outros filhos celebridades e dizia: ‘Meus filhos não vão ser assim ‘”, explicou ela. Depois que a atriz Debbie Mazar (O Entrevistador) disse que leu que Lyon pagou sua mensalidade da faculdade e seu apartamento.

o Modelo Ela disse que não concorda em ser financeiramente independente, pois definitivamente tem seu próprio conjunto de vantagens.

“Além disso, sinto que se seus pais pagam pelas coisas, isso lhes dá uma vantagem sobre você. Minha mãe é uma maníaca por controle e ela me controlou durante toda a minha vida. Eu precisava ser completamente independente dela depois de terminar o ensino médio . ”

A dupla de mãe e filha tem um vínculo muito forte e Leon admitiu que ela é muito protetora com Madonna. Mazar se lembrou de uma história quando viu uma mulher perguntar a Leon: “Oh meu Deus, você é filha de Madonna?” Ela respondeu: “Qual é o nome da sua mãe?”

“É muito engraçado para mim. As pessoas sempre ficam muito surpresas quando eu digo isso, porque é como, ‘B-, não fale sobre a minha mãe se você não quer que eu fale sobre a sua mãe.'” Quer chamar a mamãe de prostituta? Bem, sua mãe é uma prostituta. Se você acha que tem o direito de comentar sobre minha mãe, eu farei o mesmo com você “, disse Leon.

No final, Leon aprendeu muito com sua educação bastante rígida e disse que havia um conselho que Madonna compartilhou com ela que realmente a afetou.

“Ela me disse algo recentemente que realmente me prendeu. Eu estava muito interessada em ter uma vida decente e queria viver com mais luxo do que quando me formei e não estava ganhando muito dinheiro”, ela explicado.

Ela estava tipo, ‘Lembre-se, isso não é real. Não se trata de dinheiro, seu rosto ou quão sexy você parece. É sobre o que você traz ao mundo e o que deixa para trás. “Sempre fico acordado quando estou tão preso a tudo.”

Leon construiu uma carreira de modelo impressionante nos últimos anos e foi o rosto da campanha publicitária de Marc Jacobs em fevereiro. Ela também andou na passarela e Cooperou com outras grandes marcas Incluindo Adidas de Stella McCartney e Parade x Juicy Couture.

Enquanto conversava com Mazar, Leon também compartilhou o que ela faz quando está no exterior e ouve um dos sucessos de sua mãe.

“Minha experiência com a música da minha mãe mudou muito conforme eu envelheço, porque sou cada vez mais capaz de reconhecer o quão influente e incrível essa mulher é, o quão poderosa outras mulheres são, e sempre à frente de seu tempo,” ela revelou. Ela acrescentou: “Eu não entendi muito bem até que percebi a importância do empoderamento e o que significa ser mulher. Ela é provavelmente a trabalhadora mais séria que já vi.”