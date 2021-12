Jussie Smollett considerado culpado de mentir para a polícia em um trote de crime de ódio

O júri de seis homens e seis mulheres deliberou por mais de nove horas na quarta e quinta-feira.

Smollett, de terno e gravata, parecia paralisado depois de ler o veredicto no tribunal no final da tarde. Ele não se moveu e foi visto olhando para a frente. Seus dedos estavam entrelaçados e suas mãos estavam sobre a mesa. Ele não olhou para sua família ou para o juiz e, em vez disso, se concentrou na direção do júri.

A acusação de conduta desordeira por relatar falsamente um crime é um crime de quarto grau e acarreta pena de até três anos de prisão e multa de $ 25.000. O juiz do Condado de Cook, James Lane, terá o poder de impor uma sentença simultânea ou consecutiva para cada contagem em uma data posterior.

O promotor especial Dan Webb disse em uma entrevista coletiva que estava orgulhoso do júri.

Omar Jimenez, Bill Kirkus e Ashley Kellogg, da CNN, reportam de Chicago. Steve Massey relatou e escreveu em Atlanta. Brad Parks, Travis Caldwell, Eric Levinson, Jason Hanna e Christina Maxuris contribuíram para este relatório.

