Por que a vizinha Anushka Sharma está feliz Katrina Kaif e Vicky Kaushal estão ‘finalmente casados’

Katrina Kaif e Vicky Kaushal são casados E os desejos das celebridades começaram a chover. No entanto, se houve um desejo atrevido que absolutamente amávamos, é de Katrina Kaif zero E Enquanto eu estiver vivo Co-estrela Anushka Sharma. Katrina e Vicki, que em breve serão vizinhas de Anushka Sharma, receberam uma nota especial da atriz. Anushka Sharma escreveu em sua história no Instagram: “Parabéns para vocês duas lindas! Desejo a vocês uma vida de união, amor e compreensão. Também estou feliz que vocês finalmente se casaram, então agora podem se mudar para sua casa em breve e podemos parar ouvir os ‘sons de construção’. “

O diretor Mukesh Shubra também parabenizou os recém-casados ​​e escreveu: “Hamari Badoussi. Parabéns a Vicky Kaushal e Katrina Kaif. ”

depois de seu casamento, Katrina Kaif e Vicky Kaushal Ela vai se mudar para um apartamento com vista para o mar em Juhu, Mumbai, relata Notícias 18. Virat Kohli e Anushka Sharma também possuem dois andares no mesmo edifício. Antes de seu casamento, Katrina Kaif morava em um apartamento em Andheri com a irmã Isabel, que também é atriz, enquanto Vicki Kaushal morava em Andheri com sua família.

Katrina Kaif e Vicky Kaushal se casaram na noite de quinta-feira no Forte Six Senses em Sawai Madhopur. Veja as fotos do casamento aqui:

Katrina Kaif e Vicky Kaushal Ele voou para o Rajastão na segunda-feira com suas famílias. Ambos os atores foram escalados no aeroporto de Mumbai (separadamente). Seus sorrisos diziam tudo. As celebrações do casamento começaram com um mehndi Festa de terça. o feras Conforme relatado anteriormente, A Sehrabandi cerimônia. o sangeet Realizado ontem à noite. O casamento deles não tinha telefone e o número de convidados era limitado. Segundo relatos, Katrina Kaif e Vicky Kaushal ficarão em Fort Barwara no fim de semana e farão alguns passeios turísticos. As estrelas também estão visitando o templo Chauth Mata.