Judd Apatow discorda de ‘Barbie’ na corrida ao Oscar por roteiro adaptado

Judd Apatow discorda da decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de classificar “Barbie” de Greta Gerwig como um roteiro adaptado em vez de original.

“É um insulto para os escritores dizer que eles estavam trabalhando em material existente”, escreveu o diretor de “Knocked Up” e “This Is 40” no X/Twitter no sábado. “Não havia substância ou história ali. Havia apenas uma caixa transparente.”

diverso “Barbie” competirá pela indicação de melhor roteiro adaptado na corrida ao Oscar, apesar da campanha pelo roteiro original, informou com exclusividade na quarta-feira. Cada órgão de premiação e grupo de votação tem seu próprio subconjunto de regras para filmes em termos de qual categoria de roteiro pode ser submetida ou indicada. Muitos filmes baseados em personagens pré-existentes – como os indicados ao Oscar anteriores “Toy Story 3”, “Borat 2”, “Before Sunset” e “Before Midnight” – são classificados como roteiros adaptados.

O Comitê Executivo do Ramo de Escritores da AMPAS provavelmente transformou o quadrinho rosa choque em um roteiro adaptado porque Barbie e Ken eram bonecos pré-existentes da Mattel. Enquanto isso, o Writers Guild of America designou Barbie como uma obra original, e ela permanecerá nessa categoria no próximo WGA Awards.

Gerwig, que se tornou a primeira mulher a dirigir um filme bilionário, foi indicada a três Oscars em sua carreira: “Lady Bird” (2016) por roteiro e direção originais e “Adoráveis ​​Mulheres” (2019) por adaptação.

Os membros do capítulo elegíveis para votar só poderão votar no roteiro de “Barbie”, que Gerwig co-escreveu com seu marido e também indicado ao Oscar Noah Baumbach, em um roteiro modificado. A votação oficial das indicações ao Oscar está marcada para 11 de janeiro.