Dave Portnoy planeja prestar assistência à sua amada pizzaria de Nova Jersey após o incêndio

Uma amada pizzaria em Elizabeth, Nova Jersey, pegou fogo na manhã de sábado, e Dave Portnoy quer intervir.

O fundador da Barstool Sports recorreu às redes sociais para apoiar o Santillo's Brick Oven Pizza na South Broad Street, dizendo que “estará lá”.

“Eu sei que os Santillos tiveram um incêndio esta manhã.” Portnoy escreveu no X Mostrou uma foto do incêndio com dois carros de bombeiros visíveis na rua. “Al está bem, graças a Deus. Obviamente Barstool estará lá para tudo que Al precisar.”

“O incêndio já foi relatado antes”, disse Robbie Contreras, oficial de informação pública de Elizabeth City, ao jornal [a] Transeuntes e o vizinho dos fundos às 9h39.

“Atualmente está sob controle, mas causou danos significativos ao edifício”, acrescentou Contreras. “O proprietário foi realocado e o negócio foi fechado.”

A causa do incêndio está sob investigação.

Ao visitar a loja para uma de suas populares críticas sobre pizza “One Bite” em 2019, Portnoy avaliou o negócio de três gerações com 8,3.

A loja oferece receitas antigas feitas em um forno de tijolos de 100 anos para cozinhar pizza com perfeição.

“Se você gosta de pizza, precisa assistir a esta crítica. Se eu pudesse regravar, o que você não pode, daria 9,8 com base na experiência e no amor que envolve a pizza.” Portnoy foi publicado no X Em 2019.

O negócio da família foi iniciado em 1918 por Lou Santillo, que também fazia pão italiano como parte do negócio com seu filho Alfred.

Dave Portnoy come pizza no One Bit Pizza Festival em setembro de 2023. Roberto Miller

Dave Portnoy saboreia a Borrelli's Taproom Pizza durante o “One Bite Pizza Festival” em setembro de 2023. Roberto Miller

Agora, o neto de Lou Santillo, Al, e sua esposa, Lauren, são proprietários e operam a pizzaria, segundo o site da empresa.

Santillo's foi uma das mais de 35 pizzarias apresentadas no “One Bite Pizza Festival” de Portnoy em 23 de setembro de 2023, em Maimonides Park, Brooklyn.

O festival – que incluiu produtos básicos de Nova York como Lucali e John's of Bleecker Street – foi um evento de pizza à vontade que também incluiu apresentações musicais e a estreia de “One Bite Live” de Portnoy.

