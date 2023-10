Por que os Red Sox estão contratando o CEO dos Cubs, Craig Breslow, para o cargo principal no Fenway Park

O Chicago Cubs espera que Craig Breslow seja contratado para treinar outro time da liga principal em algum momento. Os Cubs também perceberam que Breslow, um executivo novato com diploma de Yale e pedigree na World Series, seria seletivo quanto à sua próxima oportunidade.

Assim como o Boston Red Sox terá que determinar se Breslow é o jogador certo, Breslow terá que fazer seus próprios cálculos sobre os prós e os contras de trabalhar no Fenway Park. Breslow estava em discussões avançadas com o Red Sox, de acordo com fontes familiarizadas com o processo de busca, em entrevista para seu primeiro emprego em operações de beisebol. No entanto, esta oportunidade traz muitos fatores complicadores para qualquer candidato externo.

Os Red Sox foram forçados a demitir Ben Cherington dois anos após o título da World Series de 2013. Os Red Sox demitiram Dave Dombrowski menos de um ano depois de vencer a World Series de 2018. Os Red Sox contrataram Chaim Bloom para reconstruir seu sistema agrícola e administrar grandes folha de pagamento da liga, que é um processo metódico que ainda os coloca na American League Championship Series em 2021. Em seguida, os Red Sox demitiram Bloom no mês passado, faltando uma temporada para seu contrato de cinco anos.

Boston não será uma folha em branco. Os Red Sox já indicaram que Alex Cora retornará como técnico na próxima temporada. Seu departamento de operações de beisebol também inclui vários funcionários antigos em cargos de alto nível. Dois atuais gerentes gerais com raízes na Nova Inglaterra e currículos semelhantes aos de Breslow – Sam Fuld (Philadelphia Phillies) e Brandon Gomez (Los Angeles Dodgers) – recusaram-se a ser entrevistados para o cargo.

Breslow, 43 anos, cresceu em Connecticut e ainda mora nos subúrbios de Boston com sua família. Depois de uma carreira de 12 anos como jogador canhoto nas ligas principais, Breslow discutiu suas opções depois de jogar por uma seleção de times que incluíam Cubs, Red Sox e New York Yankees.

Theo Epstein recrutou pessoalmente Breslow para se juntar à diretoria dos Cubs, dando-lhe a oportunidade de aprender mais sobre as operações de beisebol e buscar aspectos que o interessassem. Breslow começou com os Cubs em 2019, uma época em que a organização estava caminhando para mudanças radicais na observação e no desenvolvimento de jogadores. A falta de jovens talentos como arremessadores foi um dos principais motivos pelos quais os Cubs estagnaram após vencer a World Series de 2016.

Breslow tornou-se uma figura de autoridade no departamento de promoção, ganhando uma série de promoções que mais recentemente o tornaram gerente geral assistente e vice-presidente sênior de promoção. Ele recebeu amplas responsabilidades, supervisionando a reconstrução da infraestrutura de desenvolvimento promocional da organização, avaliando os agentes livres e permanecendo próximo das operações diárias do clube da liga principal.

Breslow tem fortes relacionamentos com o presidente de operações de beisebol, Jed Hoyer, e com o gerente David Ross, que jogou com Breslow no time Red Sox que venceu a World Series de 2013. O presidente do Cubs, Tom Ricketts, dá aos executivos do beisebol a liberdade de alocar recursos e estruturar a divisão da maneira eles acharem adequado. Se os Red Sox decidirem contratar dois executivos – mas sem dar a Breslow o primeiro lugar e autoridade total – os Cubs estariam bem posicionados para fazer uma grande aposta para permanecer em um cargo que já tem muita influência.

Os jogadores sempre merecem crédito por fazer isso acontecer, mas a gestão de Breslow fez com que os Cubs obtivessem ganhos significativos no lado dos arremessadores da organização. Justin Steele emergiu este ano como candidato local ao Cy Young Award. O retorno bem-sucedido de Kyle Hendricks incluiu muitos elementos colaborativos dentro do grupo promocional. Adbert Alzolay e Javier Assad, dois agentes livres internacionais que levaram anos para se tornarem contribuidores, ajudaram os Cubs a permanecer na disputa pelos playoffs até o penúltimo dia da temporada.

Jordan Weeks, escolhido na primeira rodada de 2021, fez sua estreia na liga principal em agosto e venceu quatro jogos consecutivos. Cade Horton, escolhido no primeiro turno de 2022, é visto como um dos principais candidatos do esporte. Os Cubs agora têm um sistema agrícola de primeira linha, um futuro brilhante e negócios inacabados.

Breslow já está a caminho de colocar Chris Young no comando do Texas Rangers. Young, 44 anos, formou-se em Princeton e atuou em majors por 13 anos antes de trabalhar na Liga Principal de Beisebol. Young juntou-se ao Rangers como gerente geral após a temporada de 2020 e tornou-se executivo-chefe do beisebol no final da temporada de 2022. Young ajudou a liderar uma reviravolta que remodelou o Rangers como candidato à World Series.

Este é um bom visual para a organização Cubs. Ou os Cubs ajudaram a desenvolver um executivo talentoso a ponto de administrar outra franquia icônica ou criaram uma situação tão boa que um funcionário importante não tem pressa em sair.

