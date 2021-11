Atlanta Braves contrata o apanhador Manny Pina por dois anos, no valor de US $ 8 milhões

ATLANTA – O campeão mundial Atlanta Braves acrescentou profundidade ao seu apanhador de assinatura mani bina Um contrato de dois anos, $ 8 milhões na segunda-feira.

Ele receberá US $ 3,5 milhões na próxima temporada e US $ 4,5 milhões em 2023. O contrato também inclui uma opção de clube de US $ 4 milhões para 2024 sem compra.

O jogador de 34 anos teve 13 melhores corridas na carreira em 75 jogos pelo Milwaukee na temporada passada, seu sexto com os Brewers.

Junta-se ao início do Braves catcher Travis Darno, que concordou em uma extensão de dois anos no valor de $ 16 milhões durante a temporada, incluindo a opção de $ 8 milhões do clube para 2024.

Brave D’Arnaud e Pina dão a dois caçadores experientes para manter a posição, enquanto o melhor candidato Shea Langeliers consegue um tempero extra nos menores.

Braves também tem outro jovem Hunter de 23 anos William Contreras, que teve a chance de começar em 2021 após a lesão de Darno, mas não conseguiu manter o cargo.

Contreras lutou defensivamente quando acertou 0,215 com oito homers e 23 RBIs em 52 jogos com Atlanta.

A assinatura de Pena é apenas uma nota lateral do foco principal do Braves fora da temporada: manter a estrela na pole position Freddy Freeman.

Freeman deixou claro que queria ficar em Atlanta, mas os dois lados não chegaram a um acordo sobre um novo acordo de longo prazo durante a temporada. Ele se candidatou a uma agência gratuita depois que o Braves disputou seu primeiro campeonato desde 1995, junto com as estrelas da pós-temporada. Eddie Rosario E Jorge Soler.

Outro possível fator grátis é Adam Duval, que recusou uma opção mútua de US $ 7 milhões em 2022. Duvall é elegível para arbitrar a menos que o Braves decida não lhe oferecer um contrato, o que o tornará um agente livre pela segunda temporada consecutiva.

Pina concordou em doar 1% do seu faturamento em cada um dos anos de seu contrato para a Fundação Atlanta Braves.