Jon Gruden usou Racial Trope para descrever o presidente da NFLPA, DeMaurice Smith em um e-mail de 2011

Em 21 de julho de 2011, a NFL e seus jogadores estavam trabalhando para resolver o problema de paralisação que ameaçava a próxima temporada. Naquele dia, os proprietários da liga votaram pela ratificação de um novo acordo coletivo de trabalho – mas os jogadores optaram por não votá-lo imediatamente, citando questões pendentes que a liga estava lutando para resolver.

No mesmo dia, Jon Gruden – o atual treinador do Las Vegas Raiders que foi uma das figuras mais proeminentes da NFL nas últimas duas décadas – enviou um e-mail sobre DeMaurice Smith, CEO da NFL Players Association, para uma equipe executiva . O e-mail de Gruden Smith descreveu um tropo racista comum em imagens anti-negros.

“Domboris Smith tem lábios do tamanho de pneus Michelin”, escreveu ele no e-mail revisado pelo The Wall Street Journal.

Gruden é atualmente o treinador principal do Las Vegas Raiders, tendo treinado anteriormente os Raiders e os Tampa Bay Buccaneers, uma franquia que o levou a sua primeira vitória no Super Bowl após a temporada de 2002. Ele era âncora da ESPN na época enviou um e-mail para Bruce Allen, que era então presidente da franquia agora chamada de Washington Football Team.

Em uma entrevista, Gruden disse que não se lembrava de ter escrito especificamente o e-mail, mas se desculpou por usar essa linguagem.

Ele disse: “Sinto muito mesmo.”

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a NFL está revisando o caso de Groden com os invasores para uma possível disciplina.

Gruden disse que ficou furioso com a paralisação e não confiou na direção que os jogadores, liderados por Smith, estavam tomando nas negociações. Ele disse que já se referiu a pessoas que acredita estarem mentindo como tendo “lábios de borracha” e que isso é “demais”.

“Eu estava chateado”, disse Gruden. “Você usou uma maneira horrível de explicar.”

“Eu não acho que ele seja estúpido. Eu não acho que ele seja um mentiroso”, disse Gruden. “Eu não tenho uma medula óssea no meu corpo e já provei isso por 58 anos.”

Em uma declaração ao Wall Street Journal, Smith disse que os comentários de Groden refletem a difícil realidade que os negros ainda enfrentam à medida que avançam em suas carreiras.

“Este não é o primeiro comentário racista que ouço e provavelmente não será o último. É um trabalho denso para uma pessoa de pele escura, assim como sempre foi para muitas pessoas que parecem eu e trabalho na América corporativa “, disse Smith. Suas costas são exatamente como você vê as pessoas falando e escrevendo sobre você usando uma linguagem racista e mal codificada.”

“Racismo como esse vem do fato de que estou na mesma mesa que eles e eles não acham que alguém como eu pertence”, disse Smith. “Lamento que minha família veja algo assim, mas prefiro que eles saibam. Não vou deixar que ela me conheça.”

“Racismo como este vem do fato de que estou na mesma mesa que eles e eles não acham que alguém como eu pertence”, disse Demorris Smith.

Foto:



Berry Notes / The Associated Press





NFL disse, durante o curso Investigando má conduta no local de trabalho no time de futebol americano de Washington que terminou este verão, “foi informado da existência de emails que levantaram questões fora do âmbito desta investigação.”

A NFL disse que nos últimos meses, os executivos seniores da NFL revisaram mais de 650.000 e-mails, incluindo este, sob a direção do comissário Roger Goodell. No início desta semana, os executivos forneceram um resumo dessa revisão para Goodell. A associação acrescentou que compartilha e-mails relacionados a Gruden com Raiders.

A NFL disse: “O e-mail de Jon Gruden denegrindo DeMaurice Smith é terrível, abominável e totalmente contrário aos valores da NFL.” “Condenamos a declaração e lamentamos qualquer dano que sua publicação possa causar ao Sr. Smith ou qualquer outra pessoa.”

O dono dos invasores, Mark Davis, em um comunicado na sexta-feira à noite após a publicação desta história, disse que o conteúdo do e-mail era “spam e não o que os invasores representam”.

“Fomos avisados ​​pela primeira vez em um e-mail na noite de ontem por um repórter e o estamos analisando junto com outro material fornecido a nós hoje pela NFL”, disse o comunicado. “Estamos tratando do assunto com o técnico Gruden e não vamos fazer mais comentários neste momento”.

Uma revisão de outros e-mails sobre o mesmo tópico não explicou o que levou Gruden a comentar. A cadeia de e-mail inicialmente começou com várias pessoas discutindo a história do TMZ sobre Tiger Woods rompendo com o caddie de longa data. A discussão então se voltou para os assuntos da NFL, embora o contexto das notas não fosse claro.

Allen não respondeu com várias tentativas de contatá-lo.

Groden, 58, é há muito tempo uma das maiores estrelas do futebol. Ele foi nomeado treinador do então Auckland Raiders a partir de 1998, após ser considerado um dos mais brilhantes jovens assistentes técnicos ofensivos do esporte. Em 2002, ele se tornou um treinador de hackers como parte de um comércio incomum no qual Tampa Bay desistiu de vários tiros e milhões de dólares para pegá-lo. Durante sua primeira temporada com os Buccaneers, ele se tornou o treinador mais jovem na época a ganhar um Super Bowl, derrotando seu ex-time, The Raiders.

Jon Gruden, certo, com o então presidente do Washington Redskins, Bruce Allen, saindo antes de um jogo de futebol da pré-temporada em 2017.

Foto:



AP





Gruden nunca mais repetiu esse sucesso e após sete temporadas com a equipe, após a temporada de 2008, foi demitido. Depois disso, ele se tornou um locutor de destaque na ESPN, convidando jogos de futebol nas noites de segunda-feira.

Os Raiders o trouxeram de volta em 2018 com um negócio lucrativo para se tornar seu treinador novamente. O time, que se mudou para Las Vegas no ano passado, não conseguiu chegar aos playoffs durante seus primeiros três anos no clube. Neste ano, está 3-1, empatado em primeiro lugar na divisão.

Smith, 57, é o diretor executivo da NFLPA desde 2009. Em 2011, quando Gruden enviou o e-mail, Smith conduziu os jogadores em negociações comerciais contenciosas com a NFL que levaram a um fechamento que durou mais de quatro meses.

Depois que os donos da NFL concordaram com o novo acordo, o acordo foi aprovado e ratificado pelos jogadores nos dias seguintes após novas negociações. O acordo incluiu uma série de melhorias para os jogadores, incluindo mais benefícios para jogadores aposentados, um novo salário mínimo e mais dinheiro garantido para proteção contra lesões.

Smith também esteve à frente das negociações de barganha mais recentes que produziram, Um acordo de uma década em 2020. Este acordo pavimentou o caminho para a lucrativa liga Uma nova rodada de negócios com a mídia, avaliada em mais de US $ 100 bilhõese a nova temporada de 17 jogos na NFL, que os jogadores concordaram em trocar por uma parcela maior da receita.

Este último acordo, que foi finalizado no momento em que a pandemia Covid-19 estava interrompendo o esporte pela primeira vez nos Estados Unidos, só foi aprovado com o consentimento restrito dos jogadores. O futuro de Smith a longo prazo está sendo decidido pela liderança dos jogadores, com seu contrato expirando em 2022.

Escreva para Andrew Beaton em andrew.beaton@wsj.com