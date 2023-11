CBS define datas de estreia para 2024 para séries com roteiro adiadas

A CBS se tornou a primeira rede de transmissão a revelar uma programação de meio de temporada pós-greve com todos os repatriados e duas novas séries com roteiro cuja produção foi adiada devido às greves WGA e SAG-AFTRA. O anúncio ocorre cinco dias após o fim do hiato SAG-AFTRA. Desde então, a emissora e os estúdios vêm solidificando os planos de retorno à produção.

O programa começa logo após a CBS transmitir o Super Bowl de 11 de fevereiro com a estreia do novo drama Rastreador. Conforme o Deadline informou na semana passada, o drama estrelado por Justin Hartley está entre as primeiras séries com roteiro programado para começar a produção após o Dia de Ação de Graças para poder fazer seu lançamento de alto nível, que foi anunciado em maio.

Todas as séries com script da CBS, incluindo FBI E NCIS privilégios, Jovem Sheldon E Vizinhança, Eles começarão suas novas temporadas na semana de 12 de fevereiro. Conforme relatado pelo Deadline, as temporadas afetadas pela greve consistirão de 10 a 13 episódios, abrangendo de fevereiro a maio, o que também é o caso da CBS. Por exemplo, Vizinhança E CSI: Vegas Você fará 10 episódios, FBI13. Existem algumas exceções, incluindo a popular comédia da CBS Jovem Sheldonque irá ao ar 14 ou 15 episódios (ainda a definir).

A programação de meia temporada da CBS – que será distribuída durante o Super Bowl, bem como os jogos do NFL Playoff em janeiro e o Grammy em 4 de fevereiro – se assemelha muito à programação original de outono da rede anunciada em maio, que não levou em consideração o impacto de um golpe potencial. A principal diferença é Rastreador Substitua o novo colega de teatro Matlock Estrelando Kathy Bates no domingo. (Matlock Era para ir ao ar às 20h, Rastreador Vai ao ar às 21h, próximo Eq.que manterá sua vaga às 20h de domingo.)

Como o Deadline também relatou, Matlockum reboot da série clássica e uma nova comédia de Damon Wayans-Damon Wayans Jr. Casa do Buba Foi adiado para a temporada 2024-25. Como resultado do espaço limitado nas prateleiras no meio da temporada devido a atrasos na produção relacionados à greve e ao maior tempo de configuração e programação de pista necessários para novas séries, a maioria dos próximos programas com roteiro encomendados em maio para aquela temporada passarão para o próximo programa.

Das quatro novas séries escolhidas pela CBS para 2023-2024, duas, Rastreador E a boa esposa filial Elspethlançando nesta temporada.

Para acomodar o tempo estendido de configuração/pré-produção, Elspeth Ele estreará duas semanas após o restante da programação roteirizada da CBS. Dessa forma, a série estrelada por Carrie Preston também evitará uma semana de estreia lotada e se beneficiará de promoções adicionais. Rastreador As repetições serão transmitidas ElspethQuintas-feiras às 22h durante estas duas semanas.

Realidade dos veteranos Sobrevivente E A corrida maravilhosa Eles lançarão suas novas temporadas em março para uma série consecutiva de episódios originais até maio.

Você pode assistir a uma promoção da programação CBS 2024 acima.

Aqui está a programação da CBS para 2024 com datas de estreia: (NTP – novo horário; RTP – horário regular)

Domingo, 11 de fevereiro

(Após a transmissão ao vivo do Super Bowl LVIII)

22h às 23h – Al Muqtafi (estreia da série, horário de início estimado)

Segunda-feira, 12 de fevereiro

20h às 20h30 – The Neighbourhood (estreia da 6ª temporada)

20h30-21h – Bob ♥ Abishola (estreia da 5ª temporada)

21h às 22h – NCIS (estreia da 21ª temporada)

22h às 23h – NCIS: Havaí (estreia da 3ª temporada)

Terça-feira, 13 de fevereiro

20h às 21h – FBI (estreia da 6ª temporada)

21h às 22h – FBI: Internacional (estreia da 3ª temporada)

22h às 23h – FBI: Most Wanted (estreia da 5ª temporada)

Quinta-feira, 15 de fevereiro

20h às 20h30 – Jovem Sheldon (estreia da 7ª temporada)

20h30 – 21h – Fantasmas (estreia da 3ª temporada)

21h às 22h – So Help Me Todd (estreia da 2ª temporada)

22h às 23h – The Tracker (estreia do primeiro episódio)

Sexta-feira, 16 de fevereiro

20h às 21h – SWAT (estreia da 7ª temporada)

21h às 22h – Fire Country (estreia da 2ª temporada)

22h às 23h – Blue Bloods (estreia da 14ª temporada)

Domingo, 18 de fevereiro

19h às 20h – 60 minutos

20h às 21h – The Equalizer (estreia da 4ª temporada)

21h às 22h – Rastreador (RTP)

22h às 23h – CSI: Vegas (estreia da 3ª temporada, NTP)

Quinta-feira, 22 de fevereiro

20h às 20h30 – Jovem Sheldon

20h30 às 21h – Fantasmas

21h às 22h – Ajude-me, Todd

22h às 23h – Al-Muqtafi (aparição do segundo episódio)

Quarta-feira, 28 de fevereiro

20h às 22h – Survivor (estreia da 46ª temporada)

Quinta-feira, 29 de fevereiro

20h às 20h30 – Jovem Sheldon

20h30 às 21h – Fantasmas

21h às 22h – Ajude-me, Todd

22h00 – 23h00 – Elsbeth (estreia da série, RTP)

Quarta-feira, 6 de março

20h às 22h – Sobrevivente (episódio de 2 horas)



Quarta-feira, 13 de março

20h-21h30 – Survivor (retorno aos episódios de 90 minutos)

21h30 – 22h – The Amazing Race (estreia da 36ª temporada)