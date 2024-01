Connor Bedard, do Blackhawks, se machuca após uma grande rebatida no gelo aberto na derrota para os Devils

O atacante novato do Chicago Blackhawks, Connor Bedard, deixou a derrota de segunda-feira por 4 a 2 para o New Jersey Devils depois de levar uma grande pancada no gelo no primeiro período e não voltou.

Os Blackhawks anunciaram que Bedard perderia o resto do jogo antes do segundo tempo. Ele jogou quatro turnos e 3h05 no gelo durante a noite.

Após o jogo, o técnico do Chicago, Luke Richardson, não deu muitas atualizações sobre Bedard.

“Não voltei ao jogo”, disse Richardson quando questionado sobre Bedard. “Vamos trazer todos para casa e verificá-los em casa para ver se há mais alguma coisa. Então, esperamos saber mais amanhã.”

Uma viagem infernal para Blackhawk. Em Dallas, 29/12: Taylor Radish está ferido. Não há cronograma. Em Dallas, 31/12: Tyler Johnson está ferido. Pé no sapato de caminhada. Em Nashville 1/2: Anthony Beauvillier está ferido. O braço está numa tipoia. Em Jersey 1/5: Connor Bedard lesionado. A ser determinado posteriormente. –Mark Lazerus (@MarkLazerus) 6 de janeiro de 2024

A lesão ocorreu quando Bedard manuseava o disco através da defesa do Devils, dividiu dois defensores na linha azul e patinou diretamente para o defensor atacante do Devils, Brendan Smith. A força do golpe fez Bedard cair no gelo e ele imediatamente agarrou seu rosto com a mão direita. Bedard levantou-se, patinou no gelo e foi direto para o vestiário dos Blackhawks.

Bedard não foi o único jogador que o Chicago perdeu devido a lesão na sexta-feira. O atacante Nick Foligno deixou o jogo após enfrentar Smith no segundo tempo. Os Blackhawks anunciaram que Foligno perderia o resto do jogo antes do terceiro período. Foligno marcou oito gols e fez nove assistências em 39 jogos nesta temporada.

O atacante do Chicago, Boris Kaczuk, achou que o golpe em Bedard foi desleixado.

“Todo mundo viu isso como sujo, então acho que é sujo”, disse Kachuk.

Richardson estava menos confiante.

“Ainda não o vi muitas vezes”, disse Richardson. “Vi rápido no banco. Não sei se estava sujo. Acho que Connor estava tentando chegar ao disco e não viu porque estava atrás de um dos jogadores. Acho que não ele pisou nele. Acho que ele meio que parou e Connor bateu de cabeça para baixo. “

“Eu não acho que ele iria bater ou algo assim. Acho que ele estava jogando duro na linha azul e tentando tirar a bola do pênalti.

Richardson foi mais do que bom com Foligno avançando na defesa de Bedard.

“Os jogadores sempre farão exceção e ficarão mais entusiasmados porque estão investidos e estes são seus companheiros de equipe”, disse Richardson. “Isso é sempre uma coisa boa. É um bom sinal. Este time é um time bom e fechado e eles fizeram isso o ano todo. Ele fez um ótimo trabalho lá fora. Achei que ele levantou os caras e eles foram capazes de eliminar qualquer tipo de penalidades que Nick tomou esta noite. Esse é o líder que ele é. “Nick.

Bedard, de 18 anos, a escolha geral nº 1 no draft de 2023, foi selecionado para o NHL All-Star Game na quinta-feira. Ele marcou 15 gols e deu 18 assistências em 39 partidas nesta temporada.

Bedard é o último jogador adicionado à crescente lista de lesões dos Blackhawks. A lista de reserva de lesões já incluía Taylor Hall, Seth Jones, Tyler Johnson, Taylor Radisch, Anthony Beauvillier, Joey Anderson e Andreas Athanasiou.

