O desenvolvedor de Luigi’s Mansion 2 HD foi revelado

Até agora você provavelmente já viu algumas histórias sobre a equipe por trás de Luigi’s Mansion 2 HD. Embora a versão 3DS original tenha sido lançada em 2013 pelo talentoso estúdio canadense Next Level Games, para a versão Switch de alta definição do jogo, parece que a Nintendo mais uma vez recorreu aos serviços do desenvolvedor australiano Tantalus Media.

Site de fãs australiano da Nintendo Vooks.net destacou isso em sua análise do jogocom múltiplas portas, como IGN E VGC Confirma também o principal envolvimento deste estúdio no projeto apenas um dia após o lançamento oficial do jogo.

Tantalus é a mesma equipe por trás do lançamento do Switch em 2021, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, e também trabalhou em Twilight Princess HD para Wii U. Além da segunda saída de Luigi, o estúdio recentemente ajudou em séries como Age of Empires Cities : Horizontes,Estelar E jogos como LEGO 2K Drive. E no início do ciclo de vida do Switch, isso ajudou Mania sonora E Rémy.

Esta última revelação do estúdio antes do lançamento oficial do jogo segue comentários de um representante da Nintendo recentemente, que confirmou que a empresa não revelaria seus desenvolvedores parceiros até que os jogos fossem lançados e os jogadores vissem os créditos.

Dito isso, parece que já podemos saber da parceria da equipe com a Nintendo em Donkey Kong Country Returns HD, e os fãs de Mario & Luigi podem ter uma ideia do estúdio por trás do remake de Mario & Luigi: Brothership – com a Nintendo também revelando alguns dos ‘desenvolvedores originais’ envolvidos neste projeto.