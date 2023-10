Garoto muito preguiçoso! MailOnline testa a ‘cadeira de jogo definitiva’ que vem com uma tela envolvente e colchão Tempur inspirado na NASA

Esta cadeira da era espacial foi projetada para comemorar o lançamento de Starfield

MailOnline está testando um jogo futurista feito com tecnologia inspirada na NASA

Para o jogador que procura a melhor experiência imersiva (e alívio de dores nas costas!), Esta cadeira da era espacial pode ser a fronteira final.

Uma colaboração aparentemente inesperada entre a empresa de colchões Tempur e o Xbox, esta “cadeira dos sonhos” única foi projetada para celebrar o lançamento de Starfield, um jogo de RPG ambientado em um futuro distante.

Com um design inspirado na estética retrô “NASA-punk” de Starfield, a volumosa cadeira para jogos pode não caber na sua sala de estar, mas se sentirá em casa na cabine de uma nave espacial.

No entanto, o modelo não é apenas da era espacial, mas também é feito de um material originalmente usado para amortecer decolagens a bordo de ônibus espaciais.

A cadeira pousou brevemente em Westfield Stratford esta semana, com MailOnline dando uma espiada exclusiva para ver se ela faz jus à sua excelente reputação.

A impressionante “Tempur x Starfield Dream Chair” foi especialmente projetada para comemorar o lançamento de Starfield – o primeiro jogo do Bethesda Game Studio em 25 anos

Apresentando o mesmo tipo de espuma dos colchões Tempur e uma enorme tela envolvente, esta pode ser a configuração perfeita para jogos

A atenção aos detalhes foi impressionante, com cada superfície do painel repleta de interruptores, mostradores e emblemas que proporcionaram uma experiência muito envolvente.

O que é campo estelar? Starfield é o primeiro jogo publicado pela Bethesda Game Studios – a equipe por trás de Skyrim – em 25 anos. É um RPG ambientado em um futuro distante. Os jogadores podem explorar mais de 1.000 planetas em naves espaciais que eles próprios projetam. O jogo apresenta mecânica detalhada de exploração, combate, coleta de alimentos e nivelamento. Seus desenvolvedores dizem que o extenso jogo pode levar de 30 a 60 horas para ser concluído. Em Starfield, os jogadores assumirão o controle de sua própria nave espacial

À primeira impressão, o design desta cadeira para jogos é realmente impressionante.

Na verdade, é mais do que uma simples cadeira.

Projetado por Nichols Alexander – a equipe cujas outras criações notáveis ​​incluem uma escultura de Jeff Goldblum de 23 pés de altura (sete metros) – todo o arranjo está cheio de detalhes intrincados.

A cadeira fica em frente a um console espaçoso, pintado no esquema de cores simples do videogame.

Desde os “avisos gravados” nas costas da cadeira até as dezenas de interruptores e mostradores (que me lembrei de que não fariam nada, não importa o quão virados estivessem), ficou claro que verdadeira paixão e cuidado foram investidos em sua criação .

A cadeira em si foi suavemente puxada para fora do console e da tela envolvente absurdamente grande, antes de girar para fora; Um movimento que visa facilitar o acesso aos usuários menos móveis.

É claro que, como amante de videogames sentados, mal podia esperar para experimentar por mim mesmo.

Apesar do design angular e em blocos, a cadeira era quase igualmente confortável.

O material parecia firme no início, mas logo pareceu suavizar, permanecendo bastante favorável.

As alavancas de controle nos apoios de braços controlam os movimentos da cadeira, uma para mover o assento para frente e para trás e outra para reclinar ou sentar.

Embora não haja nenhum jogo para jogar na tela enorme, apenas um loop de imagens do jogo, pude me divertir muito movendo-me para frente e para trás, com os motores surpreendentemente rápidos da cadeira zumbindo sob meus pés.

As almofadas de espuma Tempur que compõem a construção da cadeira se adaptaram bem às minhas costas e – embora não tenha sido exatamente uma aterrissagem de transporte – a espuma absorveu todo o impacto de qualquer reclinação repentina que tentei.

O repórter do MailOnline William Hunter está emocionado ao sentar nesta cadeira confortável

Embora os joysticks não controlassem nenhum jogo, eles inclinavam o assento e o moviam para frente e para trás, tornando a cadeira totalmente ajustável para qualquer usuário.

A vista da cabine da Dream Chair faz você se sentir como se fosse o capitão de sua própria nave espacial

Embora possa parecer estranho para uma empresa que vende colchões, a Tempur tem um bom domínio na produção de uma cadeira espacial exata.

Nos primeiros dias das viagens espaciais, a NASA enfrentou um problema sério. A força gravitacional da decolagem foi demais para os astronautas suportarem sentados em cadeiras normais.

No início da década de 1970, os cientistas desenvolveram um tipo inteiramente novo de material composto por milhares de milhões de “células de memória viscoelástica de alta densidade” que pareciam “existir entre um estado sólido e um estado líquido”.

O material tem uma estrutura repleta de células abertas que reagem lentamente ao calor e à pressão do corpo, adaptando-se ao corpo do astronauta, amolecendo quando necessário e permanecendo firme em outros lugares.

Na década de 1980, a NASA publicou a fórmula dessa tecnologia, adotada pela empresa dinamarquesa Dan Foam ApS, criando a mesma espuma Tempur com a qual é feita a cadeira para jogos.

A empresa foi reconhecida pela NASA por suas conquistas na popularização da tecnologia espacial em uma conferência de imprensa conjunta em 1998, onde o fundador Tempur apresentou ao administrador da NASA, Daniel S. Golden é o seu milionésimo travesseiro.

Então, posso dizer que estou vivenciando 50 anos de tecnologia espacial? Ou o assento abaixo de mim estava entre o sólido e o líquido?

Isso pode ser um pouco exagerado, mas devo dizer que esta foi provavelmente a cadeira de jogo mais confortável em que já sentei.

Com a expectativa de que Starfield leve entre 30 e 60 horas para ser concluído, será muito bem-vindo para qualquer jogador que queira se perder no espaço no conforto de sua casa.

Pode não ter realmente me levado ao espaço, ou mesmo fora de um shopping center, mas é provavelmente o mais próximo que chegarei da ausência de peso sem sair da M25.

Infelizmente, se você está pensando em atualizar sua configuração de jogo, só existe um desses no mundo e não está à venda.

Se você quiser experimentar, estará na loja TEMPUR Westfield Stratford, em Londres, de 9 a 29 de outubro, após o qual a cadeira irá para o vencedor de um sorteio de caridade.

A cadeira futurista foi projetada para combinar com a estética do antigo Starfield da NASA