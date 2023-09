Jogadores do Payday 3 estão enfrentando problemas de servidor pelo segundo dia consecutivo, impedindo-os de jogar

A Starbreeze insiste que está “trabalhando duro” para manter os servidores online depois que os jogadores do Payday 3 sofreram uma segunda noite consecutiva de interrupções.

Após um período de acesso antecipado de três dias para alguns jogadores, o Payday 3 foi lançado em 21 de setembro, mas os jogadores tiveram dificuldade para ficar online nos horários de pico devido a problemas persistentes no servidor que interromperam o matchmaking, tornando impossível jogar sempre online.



7 maneiras pelas quais a jogabilidade do Payday 3 aumentará a ação! Nova jogabilidade oculta e envolvente em PAYDAY 3 em 4K.Assista no YouTube

No dia do lançamento, a Starbreeze admitiu em suas contas de mídia social que “atualmente está enfrentando uma lenta combinação” e está “investigando e trabalhando em uma solução”.

Cinco horas depois, os servidores ainda estavam fora do ar e, embora correções no lado do servidor tenham sido lançadas, a “instabilidade de matchmaking” continuou em todas as plataformas.

Lamentamos informar que o matchmaking ainda não está disponível e nossa equipe está trabalhando horas extras para resolver esse problema. -Dia de pagamento 3 (@PAYDAYGame) 21 de setembro de 2023

“Percebemos que os problemas de matchmaking são frustrantes e também para nós”, disse a equipe na época. “Ainda estamos aqui e trabalhando para trazer todos vocês de volta ao jogo, fiquem ligados.”

Quando o Reino Unido voltou ao trabalho/escola/universidade, as coisas haviam se estabilizado, apenas para os servidores pararem de funcionar novamente por volta das 17h, horário do Reino Unido.

Implementamos algumas correções, mas ainda vemos instabilidade no processo de matchmaking. Continuamos investigando e continuaremos trabalhando para resolver esse assunto. -Dia de pagamento 3 (@PAYDAYGame) 22 de setembro de 2023

“Estamos vendo um aumento nos problemas de matchmaking e a equipe está investigando”, anunciou o estúdio. “Vemos agora que todas as plataformas não conseguem se reconciliar e a equipe está trabalhando duro para restaurar a funcionalidade.”

Nas 15 horas seguintes, os jogadores continuaram a ter problemas para fazer login no jogo, mais uma vez afetando principalmente os jogadores no Reino Unido e na Europa que esperavam jogar no final do dia de trabalho e, em seguida, prejudicando o tempo de jogo dos jogadores dos EUA também.

Atualização de status: as coisas estão começando a melhorar. Estamos vendo jogadores sendo capazes de criar lobbies novamente e voltar ao jogo. Você ainda pode ter alguns problemas, então tenha paciência enquanto nos concentramos na estabilidade! Obrigado Hesters! pic.twitter.com/wP8tM6yJmG -Dia de pagamento 3 (@PAYDAYGame) 23 de setembro de 2023

No momento em que este artigo foi escrito, Starbreeze disse que “as coisas estão começando a melhorar” e que está “vendo os jogadores sendo capazes de criar lobbies novamente e voltar ao jogo”, apesar Alguns jogadores estão relatando Problemas de conectividade com a Internet também esta manhã.

Como seria de esperar, os comentários nas postagens do estúdio nas redes sociais variam de elogios e agradecimentos por trabalhar para corrigir os problemas, ao desespero com a insistência da Starbreeze de que Payday 3 quebrará o protocolo com seus antecessores e oferecerá jogo estritamente online – essencialmente evitando que os jogadores de entrar no jogo enquanto os problemas do servidor persistirem.

O desenvolvedor do Payday 3, Starbreeze, confirmou recentemente que o próximo jogo de tiro não terá o polêmico sistema Denuvo DRM, afinal.

Em uma breve atualização postada no Steam, Starbreeze simplesmente saudou o roubo e revelou em termos absurdos que “Denuvo não está mais no Payday 3”.