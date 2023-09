Pokémon Go realizando tarefas especiais de pesquisa e recompensas

Pokémon Go está hospedando o evento Grubbin Community Day, que traz consigo a missão Plugging Along Special Research. Veja como completar esta missão de pesquisa e reivindicar suas recompensas.

Pokémon Go está organizando outro evento do Community Day em setembro, desta vez com foco no tipo Bug de sétima geração, Grubbin.

Esses eventos são ótimas oportunidades para estocar Pokémon específicos, capturar versões brilhantes de Pokémon em destaque e ganhar movimentos exclusivos do Vikavolt. O evento do Dia Comunitário começa em 23 de setembro de 2023 e vai das 14h às 17h, horário local.

Além disso, o Dia Comunitário de Grubbin vem com uma missão de pesquisa especial exclusiva chamada Plugging Along. Abaixo estão os detalhes das missões disponíveis e as recompensas que você pode obter ao completá-las.

Niantic O evento Grubbin Community Day do Pokémon Go também traz a missão Plugging Along Special Research.

Pokémon Go oferece missões especiais de pesquisa

Aqui estão as tarefas e recompensas da pesquisa especial Plugging Along:

Etapa 1 de 4

Faça 5 arremessos suaves – Pokébola x15

Capturar 15 Groupin – Groupin

Ligue o Pokémon 10 vezes – Grubin Candy x20

Recompensas: 3.000 Poeira Estelar, 2 Grupos x1, Incenso x1

Etapa 2 de 4

Transferir 10 Pokémon – Pinup Berry x10

Capturar 15 Groupin – Groupin

Evoluir 3 Groupin – Groupin Candy x30

Recompensas: 4500 XP, Grubbin x1, Star Piece x1

Etapa 3 de 4

Faça 3 ótimos arremessos de bola curva – Grande bola x15

Capturar 15 Groupin – Groupin

Evolua 1 Charjabug – Grubin Candy x50

Recompensas: 4500 Stardust, Chargabug x1, Missile Radar x1

Etapa 4 de 4

Reivindicar recompensa: Ultra Ball x15

Bônus de reivindicação: Grubbin

Reivindicar recompensa: Silver Pinap Berry x2

Recompensas: 5500 XP, Vikavolt x1, Rare Candy x3

Como obter a missão especial de pesquisa Plugging Along

Para acessar a tarefa de pesquisa especial do Grubbin Community Day Plugging Along, você precisará disto Compre um ingresso na loja do jogo Por US$ 1/£ 0,79 ou equivalente em moeda local.

Em seguida, você deve fazer login durante o evento para reivindicar a missão de pesquisa especial. O evento do Dia da Comunidade Grubbin acontece em Sábado, 23 de setembro de 2023, das 14h às 17h, horário local.

Você pode concluir a pesquisa privada a qualquer momento, mas será mais fácil fazê-lo durante o evento do Dia Comunitário de Grubbin.

Isso é tudo que você precisa saber sobre a missão Plugging Along Special Research no Pokémon Go. Enquanto espera Para começar a ação, confira alguns de nossos outros guias e conteúdos úteis do Pokémon Go:

