O time Cal Soccer foi 99% vacinado antes do grande surto de COVID-19. O que aconteceu?

O time de futebol da UC Berkeley enfrenta um grande surto de COVID-19, com 44 alunos e funcionários com teste positivo, o que levou o time a Sua partida de 13 de novembro contra a University of Southern California foi adiada. Mas 99% das pessoas que participam do programa foram vacinadas, de acordo com funcionários do Cal.

A decisão – e a política de testes – indignou os alunos-atletas do time, incluindo o quarterback Chase Jarbers, que Ele disse em um tweet Eles não foram obrigados a fazer nenhum teste, devido ao alto índice de vacinação da equipe.

Então, o que aconteceu exatamente?

A UC Berkeley não exige exames regulares de monitoramento para alunos ou funcionários vacinados por 180 dias após a vacinação completa, de acordo com o site da universidade. Mas, ao final dos seis meses, as pessoas vacinadas devem ser testadas, após o que ficam bem por mais 90 dias. Os alunos que moram no campus são obrigados a fazer o teste mensalmente, independentemente da situação de vacinação.

Para os atletas vacinados, que provavelmente estavam dentro da janela de seis meses, isso significa que eles só devem fazer o teste quando desenvolverem os sintomas, disse o diretor do Cal Athletic, Jim Knowlton, em uma videoconferência com a mídia na terça-feira.

Mas Knowlton disse que no início da semana passada, algumas pessoas com sintomas testaram positivo para COVID-19. Esses casos positivos levaram a Universidade da Califórnia em Berkeley e o departamento de saúde da cidade a testar todos os jogadores e funcionários, independentemente dos sintomas.

Depois disso, ele se tornou 24 jogadores e treinadores Não disponível para a partida da escola contra o Arizona. Knowlton disse que a equipe também colocou em prática um novo “cronograma de testes” que forçaria todos os jogadores e funcionários a serem testados novamente nesta semana, o que acabou resultando em mais 20 casos no programa, para um total de 44 casos confirmados em laboratório.

Com mais de 20 casos, o surto é classificado como “grave” de acordo com as regras de segurança no local de trabalho da Cal-OSHA. Isso levou a universidade e a cidade de Berkeley a implementar maciçamente as diretrizes de teste do governo para o surto, o que exigiria testes duas vezes por semana para avançar até que menos de três casos de COVID-19 sejam detectados no grupo exposto de 14 dias. Depois disso, as diretrizes do estado são de exames semanais até 14 dias sem casos.

Knowlton observou que apenas duas pessoas do programa – que tem um total de 117 alunos e funcionários – não foram vacinadas e ambas são “COVID-19”. Ele não disse se os dois estavam doentes ou recuperados.

Os jogadores de futebol americano Cale expressaram sua frustração Nas redes sociais Sobre ter que fazer o teste, apesar da alta taxa de vacinação da equipe e com poucos sintomas. Mas Knowlton disse que se jogadores assintomáticos se recusarem a fazer o teste, eles não poderão jogar devido às orientações sobre o surto da cidade de Berkeley e da universidade.

No final, disse ele, a decisão teria sido de Knowlton.

No entanto, a pergunta sem resposta é: como tantos indivíduos vacinados da equipe deram resultado positivo? O Dr. Peter Chen Hong, um especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em San Francisco, disse que não ficou surpreso com a ocorrência de tantos surtos, especialmente devido à natureza severa dos esportes de contato.

“As vacinas não são a única forma de garantir a segurança em uma atividade de alto contato, como esportes”, disse ele. “Acho que deve ser acompanhado de um teste rápido.”

Stanford, por exemplo, obrigatório Todos os alunos que moram no campus ou estão lá regularmente para fazer o teste uma vez por semana se vacinados e duas vezes por semana se não forem. Embora alguns jogadores tenham Jogos perdidos devido a protocolos COVIDO time de futebol não experimentou um surto tão grande quanto o surto de Cal. Essa política de testes regulares provavelmente evitará a rápida disseminação da doença, disse Chen Hong.

Na terça-feira à noite, em um e-mail para o The Chronicle, o porta-voz da saúde pública de Berkeley, Mathai Chako, disse que 44 casos confirmados por laboratório de COVID-19 dentro do programa “surgiram em um ambiente de falha contínua em aderir aos procedimentos de saúde pública”. no programa não fazia o teste quando estava doente, não ficava em casa quando estava doente ou usava máscaras dentro de casa.

Knowlton disse que os participantes do programa de futebol podem não saber sobre os casos sem fazer o teste.

“Eu acho que alguém que é assintomático e está apenas exposto ao público em geral nunca saberá que tem COVID, a menos que faça o teste”, disse Knowlton.

Chen Hong concordou, dizendo que muitas pessoas vacinadas que não são examinadas regularmente provavelmente contraíram a infecção sem seu conhecimento, mas acrescentou que as necessidades da pessoa média e de alguém em uma equipe esportiva são diferentes.

“As vacinas são poderosas para prevenir doenças graves, hospitalização e morte”, explicou ele. “Mas quando você está em uma equipe esportiva, você pode ter um objetivo diferente – prevenção de infecções, ponto final”, a fim de manter os jogadores em campo. Ao investir em testes rápidos, ele disse: “Você pode isolar a pessoa infectada e o resto da equipe pode ficar bem.”

Após o surto, a Universidade da Califórnia em Berkeley publicou este Mensagem sobre sua política:

“Todos na comunidade do campus devem (1) usar um verificador de sintomas diariamente, (2) ficar em casa quando desenvolverem os sintomas, (3) aderir à política de vacinação do campus, (4) testar quando especificamente orientado pelo campus e (5) leve em consideração os requisitos para a cobertura da face interna do campus, que lembramos a todos de serem mais restritivos do que os requisitos para a cobertura da face interna da cidade. ”

Ron Krueczek, redator da equipe do Chronicle, contribuiu para este relatório.

Danielle Echeverria é redatora do San Francisco Chronicle. Email: danielle.echeverria@sfchronicle.com Twitter: Tweet incorporar