Joan Jett adora o New York Liberty. O sentimento é mútuo.

Em 1999, Ray Castoldi, organista do The Garden, pediu a Jett e os Blackhearts para gravarem “Unfinished Business”, uma música que ele escreveu para o Liberty após a derrota esmagadora nas finais daquele ano. Jett não apenas cortou a pista na temporada seguinte como também filmou um vídeo com a equipe e Ele cantou a música no primeiro tempo Durante a partida.

“A energia é difícil de explicar”, disse Jett sobre aqueles primeiros anos. “Eu estava do lado de fora olhando para dentro, mas eles me fizeram sentir como se estivesse do lado de dentro. Foi um momento muito divertido e inclusivo.

Jett sente uma afinidade natural com os atletas, que, como bandas de longa duração, viajam com uma equipe unida e espera-se que tenham o desempenho solicitado. Assim como os atletas da NBA, que conquistaram um nicho profissional para si próprios enquanto expandiam a ideia do público sobre o que as mulheres poderiam fazer, Jett quebrou barreiras na música: ela lutou para provar às gravadoras e ao público que era digna de ser uma. Uma pioneira apesar de seu incrível talento. “Somos pessoas que podem se identificar com o que o outro estava fazendo”, disse ela.

Crystal Robinson, ex-atacante do Liberty de quem Jett continua próximo, disse que o reconhecimento foi mútuo: “Para nós, foi apenas o fato de ela nos apoiar”. “Ela estava nessa batalha feminina antes de começarmos. Tínhamos essa camaradagem.”

O retorno de Jett ao Liberty no domingo foi um retorno tardio ao lar. Antes da partida, ela bebeu uma cerveja sentada com Weeks e Robinson em uma mesa na sala VIP do Barclays. A estrela recentemente aposentada da WNBA, Sue Bird, veio prestar homenagem, assim como os atores Jason Sudeikis e Michael Shannon, que interpretaram Kim Fowley, o empresário da banda de Jett, The Runaways, no filme de 2010.

Quando o restaurante ficou vazio antes da hora do jogo, Jett ficou agitado. “Sinto que estamos perdendo coisas!” Ela disse vertiginosamente antes de ir em direção ao tribunal para encontrar seu lugar. Pouco antes da denúncia, Becky Hammon, a treinadora dos Ases que era guarda do Liberty em sua época de jogadora, viu Jett tirando uma foto dela do outro lado da quadra e fez uma pose rápida.