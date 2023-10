Terrell Owens foi atropelado por um carro após um jogo de basquete – NBC Los Angeles

O ex-wide receiver da NFL Terrell Owens foi atropelado por um carro na noite de segunda-feira após um jogo de basquete em Calabasas, de acordo com as autoridades.

Owens foi atingido após uma altercação por volta das 21h nos tribunais no quarteirão 2600 da Rondell Street, em San Fernando Valley, no oeste de Los Angeles, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

49 anos Hall da Fama Ele não ficou ferido.

Nenhuma prisão foi relatada. Uma descrição detalhada do veículo que atingiu Owens não estava disponível imediatamente.

TMZ, que primeiro A briga foi relatadaEle disse que o motorista do carro era o mesmo homem com quem Owens estava discutindo. TMZ informou que o carro atingiu o joelho do wide receiver seis vezes do Pro Bowl.

Ele não precisou de cuidados médicos.

Owens jogou pela última vez na NFL em 2010. Ele jogou oito temporadas no San Francisco, liderando o time em recepções cinco vezes e ficando em segundo lugar na história do time em recepções, jardas e touchdowns. Ele joga no Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals.

Um dos jogadores mais divertidos da liga, Owens também era conhecido por suas travessuras em campo, como acertar a bola de futebol no logotipo da estrela do Cowboy duas vezes quando jogava como jogador do 49ers e puxar um marcador da meia para assinar o futebol depois de marcar um gol. Na segunda à noite futebol.

Ele foi introduzido no Hall da Fama da turma de 2018.