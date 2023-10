Derek Carr – pediu desculpas ao OC Pete Carmichael pela raiva lateral

Catarina TyrellRedator da equipe ESPN4 minutos para ler

Por que Bengals e Saints podem chegar aos playoffs Herm Edwards e Booger McFarland escolhem quais times estão atualmente fora dos playoffs e têm as melhores chances de chegar à pós-temporada.

Metairie, Los Angeles – O quarterback do Saints, Derek Carr, disse que pediu desculpas ao coordenador ofensivo Pete Carmichael por uma explosão lateral no quarto período da derrota do New Orleans por 20-13 para o Houston Texans no domingo.

Carr parecia estar sinalizando frustração quando saiu de campo no final do jogo e falou com Carmichael na linha lateral. Em um vídeo do encontro que apareceu nas redes sociais, Carr falou brevemente com Carmichael, tirou o capacete e apontou para a end zone depois que Carmichael se afastou.

“Na verdade, pedi desculpas a Pete no avião”, disse Carr na segunda-feira. “Eu estava conversando com Pete, mas não estava falando sobre Pete. Pete e eu sabemos exatamente do que eu estava falando e por quê. Quando o jogo está em jogo, é quando você deve prestar atenção a cada detalhe de sua missão . “Fiquei um pouco chateado com algumas dessas coisas. “Não teve nada a ver com Pete, simplesmente foi ele quem se adiantou quando eu estava um pouco mal-humorado.”

Carr admitiu que ficou “zangado” após a partida. O Saints totalizou 430 jardas de ataque, mas fez 0-3 na zona vermelha e errou dois field goals. Carr reconheceu que houve problemas de falta de comunicação que levaram à interrupção de algumas unidades.

“Até chegarmos à mesma página, haverá ressentimentos”, disse Carr.

Carr disse que passou a noite de domingo e a manhã de segunda-feira conversando com os recebedores Rashid Shahid, Michael Thomas e Chris Olave para tentar resolver alguns problemas.

“Acertamos, mas você não quer acertar depois de uma derrota”, disse Carr. “Portanto, todos nós temos essa responsabilidade, e se alguém apontar o dedo, se nos envolvermos construtivamente uns com os outros e [they] Não aguento, é responsabilidade deles como pessoa. Deveríamos poder sentar à mesa e conversar. Temos que ser capazes de fazer essas coisas e seguir em frente. Até agora as coisas têm sido muito positivas.”

Carr não estava sozinho em sua frustração com a falta de atenção aos detalhes. O linebacker Demario Davis, capitão do time, dirigiu-se ao time após o jogo e pediu a todos que se olhassem no espelho e perguntassem se estavam fazendo o suficiente.

Carr disse que Davis perguntou a ele: “Você fez o que fez na semana passada, esta semana? Ou apenas gostou…da semana demais?”

Davis minimizou o significado de seu discurso na segunda-feira e disse que estava apenas tentando enviar uma mensagem encorajadora ao time, mas que claramente ressoou em Carr e no running back Alvin Kamara.

Kamara disse que a preparação e o sacrifício de jogadores como ele, Davis, Cameron Jordan, Carr e Thomas são claros, mas ele não pode falar por todos da equipe. Ele disse que só cada indivíduo conhece o verdadeiro nível de seu esforço.

“Não sei o que todo mundo faz para se preparar, mas há um certo tipo de sacrifício que você precisa fazer para chegar aqui e jogar em um determinado nível, um nível de elite. Só espero que todos façam isso”, disse Kamara. Ele disse.

Kamara disse que a mensagem foi dita na esperança de que todos fizessem o mesmo sacrifício todas as semanas.

“Acho que Demario disse isso levianamente, mas precisa de mais detalhes”, disse Kamara. “Porque continuamos tendo essa conversa sobre preparação e os jogadores têm que executar, isso e aquilo. É tipo, bem, se isso não acontecer, qual é a próxima conversa?

À medida que o Saints avança, recebendo o Jacksonville Jaguars na noite de quinta-feira, Kamara quer que a mensagem de Davis continue a ressoar.

“Todos deveriam poder levantar a mão e dizer: ‘Você pode contar comigo’”, disse Kamara. “Essa pode ser a mensagem. Posso contar com você? Se você não pode levantar a mão e dizer que está fazendo tudo o que precisa para estar pronto e que podemos contar com você para jogar e dar tudo de si, então … é para lá que temos que ir.”

A mensagem no vestiário antes e depois do jogo era que todos farão o seu trabalho, ou outra pessoa o fará.

“Acho que todo mundo recebeu, todo mundo ouviu, todo mundo [is going to implement that]. E então os caras que não fazem isso, assim como [coach Dennis Allen] “Há caras famintos nesta liga”, disse o defensor Khalen Saunders. “Em toda a liga, apenas neste time, na comissão técnica. Para onde quer que você olhe, há caras que estão prontos, e se isso não te motivar, talvez você não precise estar aqui.”