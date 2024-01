A esposa de Nick Saban revela a escolha que ele enfrentou depois de perder o Rose Bowl

A Geórgia e o Alabama perderam o fator surpresa? Chad Brown discute os fatores que ele acredita serem responsáveis ​​pelo declínio no domínio que normalmente vemos na Geórgia e no Alabama. Esportes a sério

Pasadena, Califórnia. – Não houve nenhuma palavra oficial sobre se Nick Saban retornará como técnico de futebol do Alabama depois que seu time perdeu para o Michigan, por 27 a 20, na prorrogação na segunda-feira, no Rose Bowl.

Mas Terri Saban, esposa do técnico de 72 anos, revelou os planos mais urgentes de seu marido: assistir a um filme no Netflix em vez de assistir o Texas jogar contra Washington no segundo jogo da semifinal do College Football Playoff naquela noite.

Terry Saban cumprimentou o marido com um abraço e alguns tapinhas nas costas depois que ele terminou sua coletiva de imprensa pós-jogo. Eles falaram muito baixo para serem ouvidos, mas Terry Saban disse ao USA TODAY Sports que a conversa foi assim:

Terry Saban: “Gostaria de assistir a outro jogo de futebol?”

Nick Saban: “Na verdade não.”

Terry Saban: “Ok, vamos assistir Netflix.”

Terri Saban explicou que ela e Nick estavam assistindo a um filme alienígena. “É um filme turco ou algo assim”, disse ela, acrescentando que ter que ler as legendas seria útil para o marido.

“Isso tira completamente a sua mente (da derrota)”, disse ela.

Ela falou ao USA TODAY Sports enquanto estava com um pequeno grupo de pessoas perto da grande tenda onde Nick Saban conduziu sua entrevista pós-jogo. Ele não falou sobre seus planos para a próxima temporada.

Quando o USA TODAY Sports perguntou a Terry Saban se seu marido continuaria a treinar, uma jovem interrompeu.

“Não estamos respondendo a perguntas como essa no momento”, disse ela.

Quando questionada se seu marido estava bem após a derrota, Terry disse: “Depois de 52 anos fazendo isso, já estivemos lá antes, certo? E ela está tentando encontrar o lado positivo para ensinar outros jogadores na próxima vez.”

O que Saban disse sobre a decisão final?

Nick Saban observou que a decisão final da temporada do Alabama veio de seu coordenador ofensivo do primeiro ano, Tommy Reese. Ele nunca será considerado um dos favoritos da história do futebol do Alabama.

Com o Alabama enfrentando o quarto gol na linha de 3 jardas do Michigan na prorrogação, o quarterback Jalen Milroe aproveitou o snap e correu para o meio. Ele conseguiu uma jarda antes que os defensores do Michigan fizessem o tackle e encerrassem o jogo.

Michigan pediu tempo limite e então Alabama pediu antes de executar a jogada.

“Convocamos três peças”, disse Saban. “Um que chamamos de 'tempo limite', outro que chamamos de 'tempo limite', e outro não conseguiu. O fato de não ter conseguido fez com que fosse uma decisão muito ruim. Você entende o que quero dizer?

“Mas pedimos um tempo limite porque estávamos mal. Demos uma boa olhada no primeiro. Eles deviam saber disso.”

Apesar de tudo, Reese queria a bola nas mãos de Milroe, segundo Saban.

“… Tommy sentiu que a melhor coisa que podíamos fazer era jogar no meio, que era uma espécie de nossa jogada de dois pontos, uma de nossas jogadas de dois pontos neste jogo”, disse ele.

Qual é o problema com tiros ruins?

Milroe e o pivô Seth McLaughlin tiveram quase quatro meses para resolver os problemas que tiveram desde o início da temporada. Sem sorte.

Com Milroe operando principalmente fora da formação de espingarda, McCloughin disparou vários tiros fora do alvo.

Duas das jogadas consecutivas aconteceram no início do terceiro quarto, a segunda resultando em um sack e uma perda de 6 jardas.

Quando questionado após o jogo sobre esse assunto, Milroe disse: “O quarterback e o quarterback precisam ter um ótimo relacionamento e isso é algo que tentamos construir ao longo de toda a temporada. Há muitas coisas sobre as quais Seth e eu conversamos em nesse sentido. Isso é algo sobre o qual falamos.

McLaughlin, um veterano, assumiu como titular da equipe no meio da temporada de 2022.

Saban elogia a reviravolta da equipe

Sim, Saban admitiu que ficou desapontado com a perda.

“Mas a única coisa que eu disse a eles no vestiário depois do jogo é que esta é uma das temporadas mais incríveis da história do futebol do Alabama em termos de onde esse time vem, o que eles foram capazes de realizar e o que eles conseguiram fazer, é ganhar um campeonato da SEC”, disse ele. E estou muito, muito orgulhoso deste grupo.

A temporada do Alabama parecia prestes a desmoronar depois de uma derrota por 34-24 para o Texas na segunda semana da temporada e uma vitória pouco inspiradora por 21-7 sobre o sul da Flórida na terceira semana da temporada. Mas o Crimson Tide mudou sua temporada com uma seqüência de 11 vitórias consecutivas que culminou com uma vitória sobre a Geórgia no jogo do campeonato SEC.

“Como treinador, você está sempre tentando fazer com que seu time melhore e seja o melhor que pode ser, e acho que esse time provavelmente melhorou desde o jogo do Sul da Flórida e do jogo do Texas no início da temporada, tanto quanto qualquer outro time. .Já treinei antes”, disse Saban.

“É preciso muito trabalho duro. Muitas pessoas estão muito comprometidas em fazer as coisas que precisam para se autoavaliar e melhorar seu nível de jogo, e todos esses jogadores vieram para este time e fizeram isso pela primeira vez. -classe.”

“É por isso que penso que para mim como treinador, e talvez não para todos, é uma das equipas da qual sempre me lembrarei e da qual sempre terei mais orgulho.”