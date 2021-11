Powell ou Brainard? O anúncio de Biden da próxima cadeira do Fed é “iminente”.

tamanho da fonte





O anúncio do presidente Joe Biden sobre quem presidirá o Federal Reserve é “iminente”, de acordo com o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown.

“Ouvi dizer que é iminente”, disse Brown (D., Ohio). Bloomberg. “Eu não especularia quem eu acho que pode ser agora. Suponho que a decisão foi tomada e eles não a tornaram pública, mas eu nem sei.”

Brown, que chefia o comitê inicialmente responsável por examinar a indicação, disse que funcionários da Casa Branca lhe disseram para esperar o anúncio, sem ser mais específico.

Espera-se que Biden faça essa escolha antes do Dia de Ação de Graças, embora o mandato do atual presidente do Fed, Jerome Powell, expire em fevereiro. As preocupações com o aumento da inflação podem ter precipitado o cronograma de Biden para escolher a liderança do Fed.

“Veremos”, disse a secretária de imprensa Jen Psaki em um briefing diário quando questionado se Biden anunciaria sua seleção esta semana. “Eu não tenho nada para visualizar completamente ainda. Eu entendo o benefício.”

O mandato de quatro anos de Powell termina em fevereiro, encurtando o tempo de Biden para selecionar um candidato e fazendo-o passar por um processo de verificação e confirmação.

“Provavelmente aumenta a probabilidade de que Powell seja reconfirmado ou de que tenhamos um candidato que já passou pelo processo de confirmação antes, como Lyle Brainard”, disse Ed Mills, analista do Raymond James. “As chances de escolher um curinga devem ser baixas.”

Embora Powell seja o favorito para a nomeação – ele tem amplo apoio bipartidário – Brainard, o atual governador do Federal Reserve, emergiu como um candidato potencial depois de se encontrar com Biden na semana passada. Qualquer um dos candidatos significaria uma continuação geral da política atual do Fed, disse Mills.

“Continuamos esperando a renomeação do presidente Powell”, escreveram analistas do Citigroup em uma nota. “O governador Brainard é a alternativa mais provável em nossa opinião (e supostamente foi o único outro oficial que Biden se reuniu) e seria mais pessimista.”

A previsão é amplamente confirmada pelos mercados de apostas políticas, com o site de apostas online PredictIt prevendo que Powell vencerá a indicação com 67% e 34% de Brainard.

