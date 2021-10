Jim Kramer vê a recuperação de terça-feira como uma “recuperação instantânea”, diz: seja paciente

CNBC Jim Cramer Ele disse que acreditava Ampla recuperação na terça-feira em Wall Street Foi um “pico surpresa”, que encorajou os investidores a serem pacientes antes de começar a comprar ações.

Todos os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta na terça-feira, liderados por empresas pesadas em tecnologia Nasdaq CompostoGanho de 1,25%. o Standard & Poor’s 500 avançam 1,05%, enquanto a computação azul Dow Jones Industrial Average Ele adicionou 311,75 pontos, ou 0,92%.

“Este é um aumento muito rápido. É difícil sustentar esses movimentos porque ainda há muitos investidores que querem sair. Se chegarmos mais alto, eles vão sair em massa”, afirmou. “dinheiro louco” O anfitrião disse. “À medida que nos aproximamos do final do mês, eu disse que vou ficar mais positivo.”

O ganho de terça-feira veio após uma sessão difícil na segunda-feira, em que as ações de tecnologia, em particular, sofreram quedas acentuadas. Foram semanas difíceis para o mercado em geral, com o S&P 500 caindo 4% no mês passado. O Dow e o Nasdaq caíram cerca de 3% e 6%, respectivamente, durante a mesma extensão.

Na segunda-feira, Kramer sugeriu o mercado Você pode ver um pequeno tremor mais alto Após semanas de declínio contínuo. “Este foi um bom salto”, disse Cramer sobre os movimentos do mercado na terça-feira.

“Você teve a oportunidade de se apresentar antes no início do dia, mas agora que estamos recuperados, acho que você terá que esperar”, disse Kramer na terça-feira. “Não há necessidade de ficar parado sobre o que pode se transformar em areia movediça. Basta manter a raquete no ombro e esperar pela próxima oportunidade de comprar algumas ações de qualidade a preços melhores do que você pensou que poderia conseguir.”

