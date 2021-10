A Nova Zelândia aumenta as taxas pela primeira vez em sete anos e mais por vir

Os pedestres caminham perto da entrada principal do Banco da Reserva da Nova Zelândia, localizado no centro de Wellington, Nova Zelândia, 3 de julho de 2017. REUTERS / David Gray / Foto de arquivo

WELLINGTON (Reuters) – O banco central da Nova Zelândia aumentou as taxas de juros na quarta-feira pela primeira vez em sete anos e sinalizou um aperto maior à frente, uma vez que pretende vencer as pressões inflacionárias e esfriar um mercado imobiliário superaquecido.

O aumento da taxa de 25 pontos-base marca o início de um ciclo de aperto que deveria começar em agosto, mas foi adiado após o surto do coronavírus com variável delta e uma paralisação em andamento em sua maior cidade, Auckland.

O aumento do índice de liquidez para 0,50% pelo Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) era esperado por todos os 20 economistas ouvidos pela Reuters.

O dólar da Nova Zelândia subiu brevemente após o anúncio, mas caiu para US $ 0,6930, em linha com os movimentos mais amplos do mercado.

“Estava em linha com o que todos estavam escolhendo”, disse Jason Wong, estrategista-chefe de mercado da BNZ em Wellington. “Estamos caminhando para uma série de aumentos de preços e o mercado está bem precificado para isso.”

Ao anunciar a sua decisão, o Banco da Reserva da Nova Zelândia anunciou que se espera que sejam cancelados novos estímulos à política monetária, com as futuras movimentações dependentes das expectativas de médio prazo para a inflação e o emprego.

O aumento da taxa coloca a Nova Zelândia à frente da maioria das outras economias avançadas, já que os bancos centrais procuram reduzir os custos de empréstimos em nível de emergência, embora os países incluam Noruega, O República Checa E Coreia do Sul Taxas já aumentadas.

Na vizinha Austrália, o banco central manteve as taxas de juros em um recorde de baixa de 0,1% pelo décimo primeiro mês consecutivo na terça-feira.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que os economistas esperam que a taxa de referência alcance 1,50% até o final do ano que vem e 1,75% até o final de 2023.

tensões de capacidade

A nação do Pacífico Sul tem desfrutado de uma rápida recuperação econômica desde a recessão causada pelo coronavírus no ano passado, em parte devido à eliminação do coronavírus e à reabertura de sua economia antes de outros.

Mas com as fronteiras ainda fechadas, a escassez de mão-de-obra e de bens eleva a inflação, além de contribuir para a alta do mercado imobiliário, que tem sido impulsionado por taxas de juros baixíssimas.

O Comitê do RBNZ observou na ata da reunião que “um déficit de demanda é menos importante para a economia atingir as restrições de capacidade …”.

O banco central disse que se espera que a inflação total do IPC suba acima de 4% no curto prazo, mas retornará para o ponto médio de 2% no médio prazo.

Ela acrescentou que as recentes restrições do COVID-19 não mudaram fundamentalmente as perspectivas de médio prazo para a inflação e o emprego, e a atividade econômica se recuperará rapidamente quando as medidas forem atenuadas.

Mas os economistas disseram que o RBNZ pode não acelerar o ciclo de caminhada à luz da atual incerteza global e do surto variável do delta em Auckland.

“(Nós) mantemos nossa visão de que novos aumentos nas taxas serão de 25 pontos-base em vez de 50 pontos-base”, disse Josh Williamson, economista-chefe do Citibank.

A Nova Zelândia abandonou sua estratégia para eliminar o COVID-19 nesta semana, já que o governo disse que teria que conviver com o vírus e aumentar as taxas de vacinação para controlá-lo. Consulte Mais informação

Em agosto, um funcionário do banco central confirmou que também havia considerado um movimento de 50 pontos-base naquele mês, antes de aumentar as taxas inteiramente devido ao fechamento.

Reportagem adicional de Tom Westbrook em Cingapura. Edição de Richard Boleyn

