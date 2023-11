Jim Cramer diz que o mercado fez grandes avanços durante a recuperação da semana passada

Jim Cramer, da CNBC, disse na segunda-feira que o aumento da semana passada pode não ser uma mudança temporária no mercado.

“Simplesmente não posso descartar a melhor semana do ano, onde foram feitos grandes avanços no alargamento da recuperação a tudo, desde ações financeiras, às recentes ações de comércio eletrónico, aos habituais semicondutores, semicondutores e equipamentos semicondutores”, disse ele. . “Eu não jogaria água fria na reversão do mercado de títulos que empurrou drasticamente os rendimentos de longo prazo e repeliu as vendas na marca de cinco anos e no nível de mudança de 30 anos.”

Como muitos comícios, Cramer disse que os ganhos de mercado da semana passada foram “vitórias duramente conquistadas” para os touros e não se esperava que ocorressem num mercado sobrevendido onde “a tristeza era palpável”.

Após a reunião do Fed na semana passada, onde as taxas de juros permaneceram estáveis, Cramer indicou que provavelmente não haverá mais aumentos nas taxas de juros nos próximos meses. No entanto, reconheceu que a hipótese depende da aceleração de qualquer componente importante da inflação, como os preços dos imóveis.

Cramer também observou que a atitude do mercado em relação às empresas com exposição significativa à China mudou, com a Apple e a Starbucks a reportarem resultados de vendas optimistas na semana passada.

Mas esses movimentos podem continuar? Para Cramer, o medo de perder poderá tornar os gestores de recursos “menos complacentes” relativamente ao local onde colocam o seu dinheiro, e os vendedores a descoberto de obrigações poderão ficar nervosos porque parece que não haverá mais excesso. Ele também observou que muitos podem querer comprar ações da Nvidia, mas disse aos investidores que deveriam esperar por um retrocesso antes de comprar.

“Não queremos interferir na nossa disciplina, mesmo que esta consolidação tenha sido um referendo na semana passada e, a meu ver, parece realmente muito bom, muito melhor do que os pessimistas pensam”, disse Cramer.