As ações da WeWork estagnaram à medida que se espalhavam rumores sobre os preparativos para a falência da empresa de compartilhamento de escritórios

NOVA IORQUE (AP) – Negociação de ações Nós trabalhamos Ela foi fechada na segunda-feira em meio a rumores de que a empresa de compartilhamento de escritórios, que já foi avaliada em até US$ 47 bilhões, buscaria proteção contra falência.

semana passada, Jornal de Wall Street Outros meios de comunicação informaram que a WeWork estava planejando entrar com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, já nesta semana – citando fontes não identificadas familiarizadas com o assunto.

Um porta-voz da WeWork disse na semana passada que a empresa não comenta especulações e não respondeu imediatamente às mensagens após a interrupção das negociações com as ações da empresa na segunda-feira.

As ações da WeWork, que custavam mais de US$ 400 há dois anos, podem ser adquiridas na segunda-feira por menos de US$ 1.

O espectro da falência paira sobre a WeWork há algum tempo. Em agosto, Nova York Co. Toque o alarme Sobre sua capacidade de permanecer no negócio. Mas as rachaduras começaram a aparecer há vários anos.

A WeWork está pagando o preço de uma expansão agressiva em seus primeiros anos. Empresa O público desapareceu em Outubro de 2021, após a sua primeira tentativa de o fazer, dois anos antes, ter fracassado espectacularmente. O desastre levou Demissão do fundador e CEO Adam Neumann, cujo comportamento errático e gastos excessivos alienaram os primeiros investidores.

A empresa japonesa SoftBank interveio Mantendo o WeWork funcionandoe obter o controle majoritário da empresa.

Apesar dos esforços para recuperar a empresa desde a saída de Neumann – incluindo cortes profundos nos custos operacionais e receitas mais elevadas – a WeWork tem enfrentado dificuldades num mercado imobiliário comercial que tem sido abalado pelo aumento dos custos de empréstimos de dinheiro, bem como pela dinâmica de mudança dos seus milionários. . Muitos funcionários de escritório agora acessam seus escritórios remotamente.

Em setembro, quando a WeWork anunciou seus planos Renegocie quase todos os aluguéisO CEO David Tolley observou que os passivos de arrendamento da empresa representaram mais de dois terços das despesas operacionais no segundo trimestre deste ano – e permanecem “muito altos” e “significativamente fora de linha com as condições atuais do mercado”.

No mês passado, a WeWork ignorou enormes pagamentos de juros, iniciando um período de carência de 30 dias antes que ocorresse uma inadimplência. Na semana passada, a WeWork revelou um acordo de tolerância com os detentores de títulos, que estendeu as negociações por uma semana antes de desencadear um default.