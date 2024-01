Jeremy Renner presta homenagem à equipe de um hospital de Reno, um ano após o acidente com o limpa-neve

Jeremy Renner mostrou sua profunda gratidão àqueles que o ajudaram durante um acidente quase fatal com um limpa-neves, um ano após o acidente.

Em uma postagem no Instagram na sexta-feira, o ator duas vezes indicado ao Oscar A.J. foto Ele se revelou sentado em um caminhão de bombeiros da RennerVation, ao revelar sua visita ao Hospital Reno, em Nevada, onde foi tratado pelo acidente ocorrido no ano passado.

“Roaming por Reno, Nevada com alegria, bênçãos e 🍕!!!!” Ele escreveu no comentário. “Parei para ver as crianças/super-heróis, socorristas, médicos, enfermeiras e funcionários do Hospital Reno para prestar meus respeitos e celebrar o amor, a vida e as bênçãos que você traz para todos nós.”

Ele acrescentou: “Obrigado a você e a esta comunidade por me manter aqui. Estou eternamente em dívida com vocês por amor e titânio.”

Autoridades disseram que Renner sofreu “traumatismo torácico contuso e lesões ósseas” quando foi atropelado por seu snowcat não tripulado, um equipamento de remoção de neve de 7 toneladas, em 1º de janeiro de 2022 em Reno, Nevada. Ele foi levado de avião para um hospital local e passou por uma cirurgia de emergência em 2 de janeiro.

Mais: Jeremy Renner compartilha seu ‘dever’ na recuperação desde o acidente com o limpa-neve, detalha os tratamentos

Depois de deixar o hospital, o ator de “Gavião Arqueiro” revelou que quebrou mais de 30 ossos em decorrência do acidente.

A estrela da Marvel fez o anúncio no mês passado via Instagram correspondência Ele lançará um “novo livro de memórias musicais” chamado “Wait”, que documenta “a história de vida, morte, recuperação e todas as coisas que aprendi ao longo do caminho” para marcar o aniversário do acidente do Dia de Ano Novo.

“Mal posso esperar para compartilhar mais com vocês. #waitforme #laketahoe”, acrescentou ele na legenda.

Durante uma aparição em “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Horror, Survival and Triumph” que foi ao ar em abril, Renner disse que se considerava um “cara de sorte”, tendo sobrevivido e se recuperado do acidente.

Renner também deu crédito à sua família por ajudá-lo a processar a dor física e mental que sofreu desde o acidente.

“É sobre isso que falo com minha família, de todas as perspectivas, e é assustador o que coloco sobre eles”, disse ele na época. “O que acabamos de suportar é o amor verdadeiro. É sofrimento, mas isso nutre as sementes do amor.”