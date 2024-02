Jenny Cavnar foi nomeada locutora jogada a jogada da NBC Sports California – NBC Sports Bay Area e Califórnia

A NBC Sports California nomeou Jenny Cavnar a principal locutora jogada a jogada para sua cobertura ao vivo do Oakland Athletics, foi anunciado na terça-feira.

A veterana da mídia com 20 anos de experiência, com 17 anos de experiência cobrindo beisebol, tornou-se a primeira voz feminina principal na história da Liga Principal de Beisebol. Ele chamará a maioria dos jogos “A”.

Nos últimos 12 anos, Cavnar atuou como locutor reserva, apresentador pré e pós-jogo e repórter da cobertura televisiva regional das Montanhas Rochosas do Colorado. Durante seu tempo cobrindo as Montanhas Rochosas, ela se tornou a primeira mulher em um quarto de século a convocar um jogo da MLB para a televisão em 2018 e, em 2015, foi a primeira mulher a fornecer análises de uma série da Liga Nacional no rádio. . Anteriormente, ela cobriu o San Diego Padres por quase cinco anos como repórter e âncora.

“Jenny é uma emissora muito talentosa, com vasta experiência na cobertura de beisebol”, disse Matt Murphy, presidente e gerente geral da NBC Sports California e da NBC Sports Bay Area. “Ela tem sido uma profissional pioneira que conquistou a admiração de fãs e colegas ao longo de sua carreira. Estamos muito entusiasmados por tê-la se juntando ao nosso time principal e liderando nossa cobertura A a partir desta temporada.”

Cavnar também contribui regularmente para a MLB Network Radio no SiriusXM durante a temporada regular e pós-temporada. Ela também convoca o basquete universitário masculino e feminino nas redes FS1 e Pac 12. Vencedora de cinco prêmios Emmy, Cavnar se tornou a primeira mulher a ser nomeada locutora esportiva do ano no Colorado pela National Sports Media Association (NSMA) em 2021.

“É um sonho tornado realidade juntar-se à equipe de transmissão do Oakland A’s e à sua rica história no beisebol”, disse Cavnar. “Crescendo como filha de um treinador de beisebol, adoro o jogo desde que era jovem, junto com as histórias, a história e os relacionamentos que o jogo proporciona. Estou animado para começar minha 18ª temporada como locutor da liga principal com minha querida amigo, Dallas Braden, e compartilhar nossas experiências com fãs leais do Atletismo enquanto seguimos nessa jornada juntos.” .

Cavnar cobriu muitos outros times e esportes como repórter, locutor e apresentador. Ela serviu como apresentadora cobrindo o Anaheim Ducks da NHL, co-apresentou um show para as Olimpíadas e passou quase cinco anos como repórter lateral e colaboradora de programas cobrindo o atletismo da San Diego State University.

Formada pela Colorado State University, onde foi membro da equipe de lacrosse, Cavnar começou sua carreira na mídia como estagiária no KUSA/NBC Channel 9 em Denver e como repórter esportiva de uma estação de rádio em Fort Collins, Colorado. Tanto na mídia esportiva quanto no lacrosse, inclusive como assistente técnico na UCLA por duas temporadas.