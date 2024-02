3 chaves para a vitória da BYU por 90-88 sobre a UCF na varredura da temporada

A BYU chegou à linha de lance livre em um jogo difícil e físico do Big 12 e venceu UCF 90-88 na frente de 15.590 na noite de terça-feira no Marriott Center.

Os Cougars acertaram 40 de 46 na linha e 8 de 23 na faixa de 3 pontos para melhorar para 6-5 no jogo Big 12, 18-6 no geral. Esta é a primeira vez nesta temporada que a BYU ultrapassa 0,500 em jogos da liga.

A UCF, que perdeu para a BYU por 63-58 em Orlando há um mês, caiu para 4-7 e 13-10.

Os Knights acertaram quatro cestas de 3 pontos no minuto final e uma cesta de duas pontos faltando 0,7 segundos para o fim, conseguindo uma recuperação quase milagrosa.

Jackson Robinson liderou a BYU com 21 pontos, enquanto Noah Waterman e Trevin Knell adicionaram 17 pontos cada um para a BYU.

Aqui estão três chaves para a vitória de dois pontos da BYU:

• Depois de acertar 10 de 21 arremessos da linha de 3 pontos na vitória de sábado por 72 a 66 sobre o Kansas State, os Cougars venceram na faixa de caridade na noite de terça-feira, em um jogo que incluiu 46 faltas e durou quase duas horas e meia.

Robinson foi 12º de 13 da classe, enquanto Waterman foi 9º de 10 e Neal foi 10º de 13º.

Os Cavaleiros acertaram 14 de 26 na linha de lance livre.

• A UCF parece não conseguir atirar com eficácia da linha de 3 pontos contra a BYU quando isso realmente importa. Os Knights acertaram suas três primeiras cestas de 3 pontos em Orlando, depois erraram 15 consecutivas.

Eles perderam todos os cinco gols do primeiro tempo na noite de terça-feira e sua primeira tentativa do segundo tempo, antes de Jaylen Sellers quebrar uma seqüência de 21 erros consecutivos contra a BYU com uma cesta de três pontos faltando 18:11 para o fim do segundo tempo.

Os Cavaleiros terminaram em 6 de 22 além do arco na terça-feira, graças à sua finalização furiosa.

• A BYU continua a lutar para manter uma liderança significativa no segundo semestre. Os Cougars lideraram no intervalo pela nona vez em 11 jogos do Big Ten, ganhando uma vantagem de 39-26 no intervalo, atrás de um grande arremesso de 3 pontos de Robinson.

Os 3s e lances livres de Waterman no primeiro tempo deram à BYU uma vantagem de 48-29 faltando 17:18 para o final do jogo, mas a falta de turnover acertou, e acertou forte, enquanto UCF aumentava a pressão defensivamente, colocando uma quadra completa violenta pressione às vezes e volte ao jogo.

Os Cavaleiros transformaram 17 viradas da BYU em 27 pontos.