Como o desempate dos playoffs da MLB dos Giants pode impactar a corrida Wild Card de 2023 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Uma dobradinha de duas corridas com duas eliminações na nona entrada na terça-feira custou a Alex Cobb uma rebatida e o que teria sido sua segunda derrota na temporada, mas momentos depois, Cobb congelou Eli De La Cruz para uma vitória fácil. Foi um grande desastre para os Giants, e não apenas pela forma como aconteceu.

Ao vencer os dois primeiros jogos da série, os Giants fecharam o desempate contra o Cincinnati Reds, também candidato ao Wild Card. Eles não podiam ser gananciosos, pois perderam por 4-1 na quarta-feira.

A vitória sobre os Reds veio poucos dias após a vitória dos Giants no último dia na Filadélfia, ganhando vantagem no desempate contra o time que atualmente lidera a corrida Wild Card. Os Giants terão a chance de continuar esta corrida na próxima semana.

Eles estão indo para San Diego e não importa quem vencerá a série da temporada. Quando Josh Hader desistiu de um home run na quarta-feira em St. Louis, o decepcionante Padres caiu 10 jogos abaixo de 0,500.

Mas a série da próxima semana em Chicago terá enormes implicações nos playoffs. Os Giants atualmente estão atrás dos Cubs por dois jogos, que venceram dois dos três jogos no Oracle Park em junho. O recorde de confronto direto é usado para desempatar no novo formato de playoff e estará em disputa no Wrigley Field.

Os Giants atualmente têm uma vantagem de 6-5 sobre os Diamondbacks, faltando dois jogos para o final do próximo mês em Phoenix. Eles empataram a série da temporada com o Miami, mas o segundo desempate é um recorde dentro da divisão e os Giants estão prestes a obter essa vantagem sobre os Marlins, que ficaram a três jogos de uma vaga nos playoffs. Com algumas boas vitórias nas próximas semanas, eles poderiam garantir o desempate em todos os campos do Wild Card. Como a MLB não joga mais partidas extras após 162 anos, isso pode ser crucial.

Há uma semana, teria sido difícil pensar muito sobre como o desempate impactaria os Giants no final da temporada, mas eles jogaram um beisebol muito melhor contra os Reds, e com a forma como Cobb e Kyle Harrison jogaram esta semana, os Giants se sentem bem com suas perspectivas no último mês da temporada.

Devido em grande parte à mediocridade geral do campo Wild Card, eles permaneceram na disputa, apesar de terem enfrentado a parte mais difícil de sua programação. Eles agora podem ver a luz no fim do túnel, com Duas Séries Contra as Montanhas Rochosas no horizonte depois de terem passado por esta jornada selvagem.

Enquanto sua equipe se preparava para embarcar em outro voo, o técnico Gabe Kapler disse que sentiu o sentimento se voltar contra os Reds. O golpe único de Cobb veio uma noite após a impressionante estreia de Harrison em home run, e Kapler estava se sentindo bem com seu grupo, mesmo depois de outro desempenho ofensivo decepcionante na quarta-feira. Estava muito longe do sentimento que prevalecia na sala do diretor no final de A Última Casa.

“O dinamismo dos últimos jogos não mudou”, afirmou. “Vamos levar isso para San Diego e apagar essa (derrota) rapidamente e entrar no avião e nos preparar para o jogo dos Padres.”

