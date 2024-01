Jamie Dornan hospitalizado com ‘sintomas de ataque cardíaco’ durante viagem a Portugal

Jamie Dornan

Jamie Dornan Segundo o seu amigo e radialista escocês, ele foi hospitalizado durante as férias em Portugal, com medo de sofrer um ataque cardíaco. Jardim Inteligente.

A revelação foi feita durante a recente aparição de Smart na BBC O bom, o ruim e o inesperado podcast, onde ele e ela explicaram Cinquenta Tons de Cinza O ator estava curtindo uma viagem quando de repente adoeceu muito e acabou no hospital.

A dupla supostamente acordou um dia não se sentindo bem durante a fuga e tomou vários drinks na noite anterior. Mas quando Smart revelou que tinha “formigamento na mão esquerda e formigamento na mão esquerda”, ele pensou que era um “sinal de ataque cardíaco”.

“Agora, sou um cara bastante saudável, mas quando você começa a pensar que está tendo um ataque cardíaco, tem certeza de que está tendo um ataque cardíaco”, disse ele.

Smart, 43, explicou que logo após perceber os estranhos sintomas, Dornan, 41, também começou a senti-los. “Jamie disse: 'Querido. Gordon, 20 minutos depois que você saiu, meu braço esquerdo ficou dormente, minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente e eu me vi na parte de trás de uma ambulância.'

Quando a dupla saiu do hospital, Smart disse que os paramédicos pediram que tirassem uma selfie, dizendo: “Isso é o que você quer quando sai do quarto do hospital”.

No entanto, um representante de Dornan compartilhou com alguém ET on-line Repórteres Dornan “nunca foi hospitalizado” e “foi jogar golfe no dia seguinte ao incidente”, disse o comunicado, alegando que ele ganhou.

Uma semana depois da terrível provação, disse Smart, ele recebeu uma explicação sobre o que causou os sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco: lagartas venenosas – e mais especificamente, lagartas da mariposa rastejante do pinheiro – com pequenos pêlos cheios de uma proteína conhecida como toxina. De acordo com um estudo publicado Biblioteca Nacional de Medicina.

“Além disso, existem lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que estão a matar os cães das pessoas e a causar ataques cardíacos em homens na faixa dos 40 anos”, lembra Smart. Eles têm muita sorte de sair vivos.”

“Então aí está a minha história; “A boa notícia é que não é uma alta cafeína, não é uma ressaca – é uma lagarta venenosa e venenosa”, acrescentou.

É seguro dizer que estamos adicionando lagartas venenosas à lista de insetos que causam pesadelos.

